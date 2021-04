007: a Luke Evans piacerebbe interpretare il personaggio

È ormai un anno che cerchiamo di vedere No time to die in sala, ma il Coronavirus sembra non avere pietà e l’uscita del film continua a slittare. Un’attesa infinita che per i fan di 007 diventa sempre più stancante, soprattutto vista l’importanza storica che il film, bello o brutto che sia, ricoprirà.

È ben noto che No time to die sarà l’ultimo film in cui il personaggio avrà il volto di Daniel Craig, che veste i panni dell’agente segreto più famoso del mondo sin dal 2006, quando uscì Casino Royale di Martin Campbell.

Ma quando non sarà più Craig a portare questa corona, a chi toccherà?

Sono anni che si parla di chi potrebbe essere il prossimo James Bond, e diversi sono i nomi che sono saltati fuori: Jaimie Bell, Tom Hiddleston e Idris Elba sono stati di certo i più frequenti (Elba su tutti). Recentemente abbiamo sentito dichiarazioni di attori che hanno dichiarato di voler interpretare il celebre personaggio ma, al tempo stesso, di provare una sorta di timore reverenziale. Tempo addietro fu Charlie Hunnam a rilasciare una dichiarazione simile, mentre oggi tocca a Luke Evans.

L’attore, durante una recente intervista, ha rivelato che gli piacerebbe molto interpretare il personaggio ma che si tratterebbe di un lavoro scoraggiante venendo dopo la saga di Daniel Craig, il quale ha svolto un lavoro eccezionale tanto da meritarsi di venir ricordato come uno dei migliori interpreti del personaggio:

È un lavoro fenomenale, un franchise fenomenale, un ruolo incredibile. Devo dire, però, che è un compito scoraggiante per un attore interpretare questo ruolo dopo Daniel Craig. Nessuno sa cosa succederà. È un processo che avviene in segreto ed è un ruolo meraviglioso. Coglierei l’occasione, così come tanti altri attori nella mia stessa posizione, quindi vedremo. Sarà un casting molto eccitante per la produzione di Bond e auguro a chiunque avrà il ruolo tutta la fortuna del mondo.

Fonte: The Mirror

No time to die uscirà nelle sale italiane il 30 settembre 2021, con Cary Joji Fukunaga alla regia, dopo aver sostituito Danny Boyle, su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e dello stesso Fukunaga, basata sempre sui romanzi di Ian Fleming, e con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori.

La fotografia sarà curata da Linus Sandgren, con montaggio di Tom Cross e Elliot Graham, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Nel cast Daniel Craig (James Bond), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Wishaw (Q), Ralph Fiennes (M), Léa Sydeoux (Madeleine Swann), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Lashana Lynch (Nomi), Rami Malek (Safin) e Christoph Waltz (Blofeld).

