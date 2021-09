Saint Seiya: ecco le prime foto dal set dell’adattamento live-action

Se non hai mai sentito parlare di Saint Seiya prima d’ora, nota come I Cavalieri dello Zodiaco in Italia, è ora che tu venga istruito sul grande anime.

La serie degli anni ’80 è stata un grande successo a suo tempo ed è ancora molto popolare tra i fan di tutto il mondo. Non molto tempo fa, i fan hanno appreso che l’adattamento live-action della serie anime aveva avuto il via libera, e l’inizio della produzione era stato annunciato con l’annuncio del cast.

Sean Bean e Famke Janssen sono nomi altisonanti che guidano il cast, composto anche da Mackenyu, Madison Iseman, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos. Adesso sembra che le prime foto dal set del film siano arrivate su Internet.

Su Twitter, i fan di Saint Seiya hanno iniziato a condividere gli scatti in bianco e nero dopo che sono apparsi online. Se i rapporti si riveleranno accurati, è stato il regista stesso del progetto, Tomasz Naumiuk, a pubblicare questi scatti dietro le quinte sulle sue Instagram Stories. Account come Universo Saint Seiya hanno condiviso le immagini con i fan altrove, quindi ve li riportiamo di seguito.

En las fotos podemos ver a Seiya de Pegaso ( Mackenyu Arata ) en su entrenamiento con Marin de Águia (en la foto tenemos a Caitlin Hutson , doble de acción profesional, y el director señaló en su post la presencia de Famke Janssen , que todo indica que será Marin).

➥ pic.twitter.com/J1fXCjnsuJ — Universo Saint Seiya (@universosaintse) September 22, 2021

Curiosamente, la publicación tiene una etiqueta de hashtag #brandonlee, en referencia al fallecido actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee.

Las grabaciones de estas escenas tuvieron lugar en la ciudad de Dunabogdány , Hungría.

Fuente instagram Tomasz Naumiuk#LiveAction pic.twitter.com/EMIoviatwb — Universo Saint Seiya (@universosaintse) September 22, 2021

In una foto, i fan possono vedere che l’attore Mackenyu nel personaggio noto come Seiya, ma la sua armatura non è in mostra. La star indossa un completo di colore chiaro con stivali militari e una sorta di fascia toracica. Le inquadrature mostrano anche altri membri del cast e della troupe come Famke Janssen e la controfigura Caitlin Hutson.

In una foto, possiamo vedere una donna vestita con la riconoscibile armatura dei Saint Seiya. Il look cavalleresco include spalline affilate, placcatura del torace su misura e stivali alti fino al ginocchio. La foto in bianco e nero mantiene il colore dell’armatura fuori dalle analisi, ma sembra essere di un colore scuro. Il pezzo contrasta anche con lo scenario arido di Naumiuk.

Secondo queste foto dal set, le riprese si sono svolte in Ungheria almeno in parte prima che la produzione terminasse.

Finora sappiamo molto poco di questa produzione live-action, ma i fan di Saint Seiya sono desiderosi di saperne di più. Mackenyu guiderà il film nei panni di Seiya e sarà affiancato sullo schermo da Janssen, Sean Bean e altri. Toei sta producendo questo adattamento con l’aiuto di Sony Pictures Global e i fan ipotizzano che il film debutterà entro il 2023.

Per quanto riguarda la troupe, Tomasz Baginski è stato incaricato di dirigere il film. I fan conosceranno il creatore polacco per il suo lavoro d’animazione ed effetti speciali in spettacoli come The Witcher. Andy Cheng agirà come coordinatore dei combattimenti dopo il suo lavoro sull’ultimo film della Marvel.

