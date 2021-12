The Matrix Resurrections: Jessica Henwick parla del suo “momento pillola rossa, pillola blu”

Jessica Henwick ha avuto il suo “momento pillola rossa, pillola blu” in The Matrix Resurrections.

L’attrice, ampiamente conosciuta per aver interpretato Nymeria Sand in Game of Thrones della HBO e Colleen Wing in Iron Fist di Netflix, si è trovata combattuta tra un ruolo nel quarto film di Matrix e un ruolo in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli della Marvel.

“È iniziato durante un’escursione nel deserto della Meseta in Spagna. Ho ricevuto un’e-mail su [Resurrections] che mi offriva una registrazione per un’audizione, ma di primo acchito ho rifiutato”, dice. “Ero in un lungo viaggio e non era il posto dove fare un auto-registrazione.”

Una volta che fu finalmente a casa un mese dopo, ricevette un’altra notifica. La regista Lana Wachowski non aveva ancora trovato un’attrice per interpretare il personaggio Bugs, una donna misteriosa dai capelli blu con un tatuaggio di un coniglio bianco che incrocia Neo (Keanu Reeves) nel nuovo sequel. La registrazione l’ha portata ad essere scelta, ma dopo è arrivata la decisione da prendere.

Due nuove immagini da #TheMatrixResurrections pic.twitter.com/Vbu1yuSJ9g — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) November 30, 2021

Il giorno in cui ha ricevuto l’offerta di volare a Los Angeles per un test di “chimica con gli attori” per il ruolo di Morpheus, dove era presente Yahya Abdul-Mateen II, è stato lo stesso giorno in cui ha ricevuto un’offerta per Shang-Chi.

“[Gli studios] sapevano delle altre offerte, ed entrambi mi hanno offerto la clausola di poter fare un provino solo per uno dei due ruoli. Non c’era alcuna garanzia che avrei ottenuto nessuna delle due parti”, ricorda Henwick. “E’ stato un momento pillola rossa, pillola blu per me.”

Alla fine ha scelto Matrix perché l’ha ritenuta un’opportunità troppo ghiotta per farsela sfuggire.

“Ho avuto un ottimo rapporto di lavoro con la Marvel”, dice Henwick dell’interpretare Colleen in Iron Fist. “Ovviamente ho lavorato per Marvel TV, quindi ero già nell’universo. Sapevo che unirsi a Matrix non è un’opportunità che si ha tutti i giorni. Lana ha ricevuto così tante offerte per fare più film di Matrix. Sapevo solo che era ora o mai più. Considerando che, ovviamente, la Marvel è un’azienda enorme e meravigliosa che realizza film molto, molto regolarmente.”

Chiaramente, la scelta di Henwick ha funzionato, e ora è pronta ad apparire al fianco di attori come Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, oltre a nuovi arrivati ​​come Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Eréndira Ibarra, e altri ancora.

Henwick ha sentito che tutti i suoi ruoli d’azione passati l’hanno portata ad un momento in cui si è ritenuta in grado di affrontare Matrix. Ha imparato a maneggiare una frusta in Game of Thrones, ha imparato le arti marziali e il combattimento con la spada in Iron Fist, e film come Underwater e Star Wars: The Force Awakens hanno portato anche quelli le loro sfide.

“Avevo imparato attraverso così tanti insegnanti diversi e così tanti diversi stili [d’azione], ed è stato perfetto per Bugs”, dice. “L’unica cosa veramente nuova per me era lavorare con le armi, in particolare le pistole. Non avevo mai sparato con una pistola nella vita reale. Non mi rendevo conto di quanto fossero pesanti e di quanto sia difficile non battere le palpebre quando lo fai.”

Inoltre, l’attrice non aveva mai lavorato con le Wachowski prima, che descrive come una regista dallo stile cinematografico piuttosto unico, che ha mantenuto gli attori in “uno stato permanente di prontezza”.

“Da quello che so dell’originale Matrix, erano pesantemente, pesantemente sotto un rigido storyboard al punto in cui – e questa è una storia raccontatami dal nostro armaiolo – potevi fare i confronti con gli storyboard, contare i personaggi sullo sfondo e dire: ‘Ci saranno otto comparse che trasportano pistole in questo frame’. E ci saresti arrivato quel giorno, e ci sarebbero otto comparse con armi da fuoco. Come in quel momento”, ricorda Henwick. “Ovviamente, sono passati molti anni e Lana ha fatto molti film nel frattempo, ha cambiato il suo stile di regia. Ora è molto fluido e molto istintivo. Non c’erano storyboard per noi da vedere, certamente. Non c’era nessun piano. Saremmo arrivati ​​sul set, e poi avremmo aspettato che Lana ci dicesse cosa stava succedendo.”



