13 veicoli usati in Mad Max: Fury Road stanno per andare all’asta online

Cerchi un veicolo che ti porti alle porte del Valhalla? Dai una possibilità a queste.

Una dozzina di veicoli utilizzati in Mad Max: Fury Road di George Miller, uno dei migliori film degli anni 2000 (e di tutti i tempi), sono stati messi in vendita in un’asta online. Come notato da Luke Beard, i veicoli includono l’iconico War Rig, il Gigahorse di Immortan Joe e la “Nux Car”, che purtroppo non include Tom Hardy come bonus.

Nel post di può leggere un riferimento alla follia ed al Museo dei moderni capolavori, riferendosi al grandissimo lavoro di effetto pratico fatto per creare questi veicoli: “Super-turbo e armate fino ai denti con armi e War Boys, le macchine che hanno superato la fine della civiltà sono state dissotterrate nel più grande ritrovamento mai registrato. Protagonisti nitrosi, nocivi e senza fronzoli dell’inferno, che segnano la straordinaria capacità dell’uomo di strappare bellezza anche da ciò che è progettato per la morte e la distruzione, l’arte dal potere, il significato dalla macchina”.

Fra i 13 veicoli mostrati nel tweet figurano:

THE WAR RIG: PRIME MOVER INC. TANKER AND BALL PIG-TRAILER

THE GIGAHORSE: W16 CADILLAC PAIR

THE DOOF WAGON

NUX CAR: 1932 THREE WINDOW CHEV COUPE, V8

CONVOY CAR: ELVIS

CONVOY CAR: JAG FLAMER

RAZOR COLA: 1973 XB FALCON COUPE (THE INTERCEPTOR REBORN)

POLE CAR: PONTIAC SURFARI WITH 20’ POLE COUNTERWEIGHT

SABRE TOOTH: F250 CLAW CAR

FIRE CAR: DODGE

CALTROP: EL DORADO

BUGGY: RATROD CHEV

BUICK: HEAVY ARTILLERY WITH HUMMER WEAPON MOUNT

Qui sotto il tweet:

Incredible. The cars from Mad Max: Fury Road are being auctioned off. I want to pick up groceries in the War Rig. https://t.co/jqh6T69G4p pic.twitter.com/ljnPu62bLC — Luke Beard (@LukesBeard) September 9, 2021

