1899: la serie dei creatori di Dark è stata cancellata dopo una sola stagione

1899 non riceverà una seconda stagione da Netflix. La notizia è stata confermata dal co-creatore della serie Baran bo Odar attraverso una dichiarazione condivisa sul suo Instagram ufficiale.

La lettera ai fan è stata firmata anche dal partner di Odar e co-creatore della serie, Jantje Freise.

“Con il cuore spezzato dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovato”, ha scritto Odar. “Ci sarebbe piaciuto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione, come abbiamo fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno come avevi pianificato. È la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan là fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del cuore per aver fatto parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai.”