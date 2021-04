22 contro la Terra: prima immagine per il corto prequel di ‘Soul’

La Pixar l’anno scorso ha colpito ancora. Il suo ultimo lungometraggio Soul, diretto da Pete Docter, è una delle opere cinematografiche più complete che abbia avuto modo di vedere nell’ultimo anno (peccato non essermelo goduto appieno sul grande schermo). Un film profondo ma tremendamente divertente, in grado di farti ridere in un sequenza, farti riflettere in quella dopo e in quella dopo ancora farti piangere come un imbecille.

Un film che tocca le corde emotive dello spettatore con i suoi due meravigliosi protagonisti: Joe Gardner e 22, l’anima che vive nell’Antemondo in attesa di iniziare la sua vita sulla Terra, e che aiuterà Joe nel diventare una persona migliore nel corso della storia.

Un personaggio quello di 22 tanto semplice quanto complesso, interpretato meravigliosamente da Paola Cortellesi nella versione italiana del film, e che tornerà protagonista di un corto prequel del film di Docter.

Il corto in questione si intitolerà 22 contro la Terra e racconterà delle “origini del personaggio”, spiegando le motivazioni per le quali detesta così tanto l’idea di una vita “carnale” sul nostro pianeta.

Il corto è diretto da Kevin Nolting, il quale ha parlato del perché si è scelto di raccontare questo lato del personaggio con un corto anziché nel film:

Durante la realizzazione di Soul, abbiamo parlato del motivo per cui una nuova anima non voglia vivere sulla Terra, ma alla fine non riguardava quel film. 22 contro la Terra è stata un’occasione per esplorare alcune delle domande rimaste senza risposta sul perché 22 fosse così cinica. Essendo io stesso una persona abbastanza cinica, mi sembrava l’occasione perfetta. Penso che le nuove anime rendano il corto davvero divertente, con il contrasto tra la loro pura innocenza e gioia e le ciniche aspettative di 22. Le altre nuove anime sono come era 22 prima di scegliere un altro percorso: semplicemente innocenti, come delle pagine bianche guidate dai consulenti nel loro viaggio, per lo più senza sorprese, verso il portale terrestre. In questo, 22 vede un’occasione e cerca lei stessa di guidarle verso il suo modo di pensare.

22 contro la Terra arriverà su Disney+ il 30 aprile, e qui di seguito vi riportiamo la prima immagine ufficiale.

