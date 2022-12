65: ecco il breve teaser trailer del thriller fantascientifico con Adam Driver

La Sony Pictures sta contando i giorni dall’uscita del thriller fantascientifico intitolato “65”, diretto da Adam Driver.

Dopo un sacco di rimescolamenti della data di uscita che ha visto il film avanzare di un mese nel 2022, tornare indietro di un anno al 2023 e spostarsi ancora di più di un mese attraverso cinque diverse date di uscita, il film è ora a meno di tre mesi. Con l’uscita ormai dietro l’angolo, Sony Pictures ha rilasciato un nuovo teaser in previsione del trailer di domani.

È un primo sguardo da brivido al film che dà una leggera anticipazione dell’orrore che Driver dovrà affrontare su un pianeta straniero e ostile.

Sebbene i dettagli della trama siano scarsi, una cosa per cui vale la pena entusiasmarsi è chi è coinvolto nel progetto. Il cast è solido con Driver affiancato da due giovani attrici emergenti come Ariana Greenblatt, che presto vedremo nell’adattamento cinematografico di Barbie e Borderlands, e Chloe Coleman, che apparirà più tardi sul grande schermo in Avatar: La Via dell’Acqua.

Il film presenta anche un team creativo stellare con Sam Raimi come produttore. Si riunisce con il duo di sceneggiatori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods, che scrivono, dirigono e producono 65. Il trio ha lavorato insieme per l’ultima volta all’antologia horror di Quibi 50 States of Fright, dove hanno scritto e diretto un episodio. A completare il team di produzione ci sono i produttori Deborah Liebling e Zainab Azizi.

65 uscirà nelle sale il 10 marzo 2023.

Potete vedere l’anticipazione qui sotto:

