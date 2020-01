Bad Robot starebbe lavorando con WarnerMedia per il film di Justice League Dark e alcuni progetti televisivi

A quanto pare, stando a Deadline, Bad Robot, attraverso il suo nuovo accordo con Warner Media, sta sviluppando in esclusiva alcuni progetti a tema cinematografico e televisivo basati sulle proprietà DC per l’universo Warner Bros.

Questo accordo è ai suoi primi stadi e al momento non ci sono progetti o personaggi specifici sviluppati appositamente per il franchise. A quanto pare però la direttrice cinematografica della Bad Robot, Hannah Minghella, e il direttore televisivo, Ben Stephenson, s’incontreranno presto con i rappresentanti di alcuni talenti e con i loro clienti per la scrittura dei personaggi che compariranno nei progetti.

Sembra che uno dei progetti sia Justice League Dark (o squadra JLD), super-squadra apparsa per la prima volta nel numero del settembre del 2011 di Justice League Dark #1 con supereroi per lo più occulti e insoliti come John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, the Changing Man e Zatanna. Il roster è molto più grande e membri si sono uniti in seguito, come Swamp Thing, aggiunto nel numero 19. Altri membri della JLD includono Andrew Bennett (un vampiro secolare), Black Orchid (un mutaforma), Doctor Mist (una spia che ha lavorato per il cattivo Felix Faust), Frankenstein (una creatura erudita), Pandora (basata sul personaggio greco), Nightmare Nurse (un guaritore di ferite soprannaturali), tra gli altri.

Dati i loro poteri, in genere gestivano situazioni al di fuori del campo di applicazione della tradizionale Justice League, che include Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman e The Flash. Il titolo e la squadra sono stati creati da Peter Milligan, con i disegni di Mikel Janín.

E’ ancora troppo presto, quindi non è ancora stato specificato se il capo della Bad Robot, JJ Abrams, dirigerà uno di questi progetti. Minghella dal lato cinematografico lavorerà con il presidente della Warner Bros., Walter Hamada, mentre Stephenson lavorerà in correlazione con il gruppo televisivo Warner Bros. tra cui il presidente e Chief Content Officer, Peter Roth, il presidente Susan Rovner e il presidente Brett Paul.

Dopo il successo da oltre 1 miliardo di dollari di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Abrams sta attualmente incontrando potenziali showrunner per il suo epico dramma fantasy fantascientifico della HBO, Demimonde. La serie segue una battaglia mondiale contro una forza mostruosa e opprimente. È la prima serie creata esclusivamente da Abrams da Alias del 2001.

