La scrittrice di What If…? della Marvel, A.C. Bradley, ha spiegato come Ultron sia stato in grado di usare le Gemme dell’Infinito nel multiverso.

La serie animata dei Marvel Studios su Disney+ continua a reinventare l’Infinity Saga visualizzando come sarebbe andata a finire se un elemento della storia principale fosse stato modificato. Nel suo penultimo episodio, lo spettacolo ha utilizzato gli eventi di Avengers: Age of Ultron come punto di partenza, presentando un universo in cui il robot è riuscito a sconfiggere gli eroi più potenti della Terra.

Intitolato giustamente “E se… Ultron avesse vinto?”, l’episodio 8 ha visto Ultron andare ben oltre i suoi piani iniziali nella Sacra Linea Temporale. Dopo aver spazzato via tutta la vita sulla Terra, ha continuato la sua crociata attraverso il cosmo, uccidendo tutti gli esseri viventi su altri pianeti con l’aiuto delle Gemme dell’Infinito, ma non si è fermato li, mettendo gli occhi anche sul multiverso.

L’Osservatore ha fatto un ultimo sforzo per fermare Ultron, dando vita a quella che è probabilmente una delle battaglie uno contro uno più creative del MCU. La lotta della coppia li ha portati attraverso più universi, e nonostante il passaggio dimensionale l’antagonista si è mostrato sempre in grado di usare le Gemme dell’Infinito. Ciò ha portato a domande da parte dei fan riguardo alle regole delle Gemme dell’Infinito. In Loki, le gemme sono state rese impotenti nella TVA (sempre ammesso sia la verità), con l’idea che non funzionerebbero a meno che non vengano utilizzate nei loro universi originali.

La scrittrice Bradley ha utilizzato il suo account Twitter ufficiale per affrontare il problema, citando che sia Ultron che le Gemme provenivano dalla stessa realtà, motivo per cui è in grado di usarle, ma soprattutto che il robot le usava per potenziare se stesso. Se ben notate Ultron non usa mai i “poteri” delle Gemme dell’Infinito, ma solo il loro potenziale energetico, così come fa per la Gemma incastonata sulla sua fronte. Come avevamo previsto, sono solo fonti energetiche.

In più ha fatto notare anche che il robot stava “prendendo a pugni Uatu attraverso il multiverso trasformando tutto in una zuppa disordinata fatta di universi”. Per chiudere il post, ha promesso ai fan “dettagli sorprendenti”, che la squadra ha fatto i “compiti a casa”, assicurando che non stanno creando buchi di trama nella continuità del MCU.

Happy Monday! Just a reminder that Ultron is using the Infinity Stones to power himself (same universe being). Also he's legit punching across multiverses turning them into one messy universe soup. #Whatif #WhatifMarvel #WeDidOurHW #YouAreAllAmazing ♥️ — A.C. Bradley (@TheAshBradley) October 4, 2021

La spiegazione di Bradley ha senso. Nel caso di Avengers: Endgame, gli eroi sono semplicemente tornati indietro nel tempo e sono rimasti nella loro realtà, quindi le Gemme dell’Infinito funzionavano ancora quando sono tornati al loro presente originale.

Detto questo, queste domande evidenziano quanto poco chiare siano le regole per il multiverso in generale. Andando avanti, i Marvel Studios dovranno essere più disponibili nel definire queste linee guida, altrimenti continueranno a spuntare domande dei fan come questa – cosa che potrebbe anche continuare, dato che non c’è sempre bisogno di spiegare tutto. Mentre lo scrittore è stato in grado di chiarire questo problema, il suo commento su Ultron che trasforma il multiverso “in qualcosa di disordinato” è particolarmente sorprendente. Nel senso più ampio delle cose, sarà interessante vedere se questo avrà un ruolo in progetti futuri come Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

