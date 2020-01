A Quiet Place 2: ecco lo spot del Super Bowl che mostra anche il personaggio di John Krasinski

Anche se sarà trasmesso durante il Super Bowl LIV, il primo spot di A Quiet Place 2, sequel di A Quiet Place: Un posto tranquillo uscito in sala ad aprile 2018, è uscito un po’ prima del celebre match, così ve lo mostriamo qui sotto.

Lo spot mostra il modo in cui l’attore John Krasinski, anche regista e sceneggiatore del film, tornerà nella pellicola.

Potete vedere lo spot qui sotto:

A seguito degli eventi in casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano a combattere per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano con l’udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast, che ancora una volta vede John Krasinski come scrittore e regista, troviamo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, e tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

A Quiet Place Parte 2 arriverà nei cinema il 20 marzo 2020.

