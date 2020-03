A Quiet Place: John Krasinski pensa già ad un terzo film

Il secondo film deve ancora uscire, ma John Krasinski pensa già ad un terzo film di A Quiet Place.

Sperando che l’emergenza Coronavirus non peggiori, A Quiet Place II dovrebbe arrivare nelle nostre sale il 16 aprile; sequel inaspettato del film più sorprendente del 2018, per la regia e la sceneggiatura di John Krasinski che figurano anche come protagonista insieme alla moglie Emily Blunt.

I due torneranno per il sequel e, durante una recente intervista con Collider, Krasinski ha rivelato che durante la stesura del secondo film buttava giù delle idee che potrebbero essere interessanti per costruire un terzo film.

La stessa Emily Blunt aveva dichiarato che leggendo la sceneggiatura del secondo film aveva l’impressione di star leggendo il secondo capitolo di una trilogia di libri, e a questo proposito Krasinski risponde che, se A Quiet Place II avrà lo stesso successo del primo, con la Paramount potrebbe decidere di realizzare un terzo capitolo:

È interessante. Quando ho scritto il primo, non ho mai pensato ad un secondo. Tuttavia, mi sono fatto tante domande mentre scrivevo. Non avrei mai pensato di arrivare ad un sequel. Ma quando l’ho cominciato a scrivere, a quel punto quelle domande sono tornate in auge e ho cominciato a scrivere delle note qualora dovessi prepararmi ad un terzo capitolo.

A Quiet Place II (A Quiet Place Part II) uscirà nelle sale italiane il 16 aprile 2020, scritto e diretto da John Krasinski, e con Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller come produttori.

La fotografia è a cura di Polly Morgan, mentre la colonna sonora è composta da Marco Beltrami.

Nel cast Emily Blunt (Evelyn Abbott), Millicent Simmonds (Regan Abbott), Noah Jupe (Marcus Abbott), Djimon Hounsou, Cillian Murphy (Emmett) e John Krasinski (Lee Abbott).

