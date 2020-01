A Quiet Place Parte 2: ecco il trailer del sequel del film di John Krasinski

Come promesso dalla Paramount Pictures con un teaser trailer tempo addietro, ecco che finalmente possiamo mostrarvi il trailer di A Quiet Place Parte 2.

Non è passato molto tempo dagli eventi del primo film, che ci ha presentato mostri feroci e mutanti che cacciano attraverso il loro acuto senso dell’udito. È passato un anno e mezzo da quando A Quiet Place è uscito nei cinema, ma per Evelyn sembra solo ieri l’aver dato alla luce un neonato mentre il marito si è sacrificato per salvare la sua famiglia.

Quindi ora sono solo Evelyn, Regan, Marcus e il bambino. Come potete notare, il piede di Evelyn è bendato, quindi sta ancora guarendo da ciò che è successo alla fine del primo film.

“A seguito degli eventi in casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano a combattere per la sopravvivenza nel silenzio”, recita una nuova sinossi della trama. “Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano con l’udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.”

Nel cast, che ancora una volta vede John Krasinski come scrittore e regista, troviamo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, e tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry. A Quiet Place Parte 2 arriverà nei cinema il 20 marzo 2020.

Qui sotto potete vedere il video:

