A Quiet Place Parte 2: un primo teaser annuncia l’arrivo del trailer dopo capodanno

A Quiet Place Parte 2 si rivela nel primo video promozionale con al centro Emily Blunt, di ritorno dal primo film.

Cosa ne è stato della Evelyn Abbott di Emily Blunt e dei suoi figli dopo che hanno combattuto per evitare che la loro casa venisse assaltata dai mostri? Lo scopriremo nel primo video promozionale di A Quiet Place Parte II.

Durante il fine settimana, un teaser per il sequel horror, diretto da John Krasinski, è stato rilasciato nei cinema prima delle proiezioni di Black Christmas. L’anteprima è stata breve e ha mostrato una scena in cui Evelyn conduce i suoi figli lungo un sentiero di sabbia fino alla fine e si rendono conto che, anche se ogni suono minaccia di allertare le bestie nei boschi, devono andare avanti.

Quel teaser è ora online per i fan del primo film, in attesa che il trailer integrale arrivi dopo Capodanno.

Potete vederlo qui sotto:

Non è passato molto tempo dagli eventi del primo film, che ci ha presentato mostri feroci e mutanti che cacciano attraverso il loro acuto senso dell’udito. È passato un anno e mezzo da quando A Quiet Place è uscito nei cinema, ma per Evelyn sembra solo ieri l’aver dato alla luce un neonato mentre il marito si è sacrificato per salvare la sua famiglia.

Quindi ora sono solo Evelyn, Regan, Marcus e il bambino. Come potete notare, il piede di Evelyn è bendato, quindi sta ancora guarendo da ciò che è successo alla fine del primo film.

“A seguito degli eventi in casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano a combattere per la sopravvivenza nel silenzio”, recita una nuova sinossi della trama. “Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano con l’udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.”

Ad accompagnare il video c’è anche il primo poster promozionale del film, che anticipa alcune di queste minacce attraverso una torre radio in lontananza.

Il sequel introduce Cillian Murphy nel mix. L’attore di Peaky Blinders interpreta un uomo con misteriose intenzioni che incontra gli Abbotts. Anche Djimon Hounsou è entrato nel cast.

A Quiet Place Parte 2 arriverà nei cinema il 20 marzo 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...