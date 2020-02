A Quiet Place Parte II: nuovo poster e clip per l’atteso sequel

Nuovo poster e nuova clip per A Quiet Place Parte II, sequel del film diretto, scritto ed interpretato da John Krasinski.

A Quiet Place è stata la sorpresa del 2018: un horror innovativo dal punto di vista della regia e del ruolo del suono all’interno della storia, con un John Krasinski che stupisce non solo per la recitazione (d’altronde già lo abbiamo amato tutti in The Office) ma anche per regia e scrittura. Un film che ha riscosso un successo piuttosto interessante, che ha portato alla realizzazione del sequel in uscita ad aprile.

Tra le new entry abbiamo il talentuosissimo Djimon Hounsou e Cillian Murphy, che affiancheranno i già noti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. In particolare è quest’ultimo attore ad essere protagonista, insieme alla Blunt, di uno dei nuovi poster del film. Mentre la seconda locandina omaggia il defunto personaggio di Lee Abbott (John Krasinski).

Infine, la Paramount ha da poco rilasciato online un’inedita clip intitolata Run e con protagonista i restanti membri della famiglia Abbott.

A Quiet Place Parte II uscirà nelle sale italiane il 16 aprile 2020, scritto e diretto da John Krasinski, e con Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller come produttori.

La fotografia è curata da Polly Morgan, mentre la colonna sonora è composta da Marco Beltrami.

Nel cast Emily Blunt (Evelyn Abbott), Millicent Simmonds (Regan Abbott), Noah Jupe (Marcus Abbott), Cillian Murphy (Emmett), Djimon Hounsou e John Krasinski (Lee Abbott).

