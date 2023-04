A Small Light: National Geographic diffonde il trailer della miniserie con Bel Powley, Joe Cole e Liev Schreiber

A Small Light. National Geographic diffonde il trailer della miniserie con Bel Powley, Joe Cole e Liev Schreiber.

National Geographic ha diffuso il trailer di A SMALL LIGHT, la miniserie in 8 episodi prodotta da ABC Signature e Keshet Studios che debutterà il 2 maggio su Disney+.

Basato su storia vera, Miep Gies (Bel Powley) era giovane, spensierata e ostinata – in un’epoca in cui avere opinioni poteva ucciderti – quando Otto Frank (Liev Schreiber) le chiese di aiutarla a nascondere la sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Senza esitare, Miep accettò. Per i due anni successivi, lei e il suo audace e devoto marito Jan (Joe Cole), insieme a molti altri eroi di tutti i giorni, vegliarono sulle famiglie Frank, van Pels e Pfeffer nascoste nell’alloggio segreto.

“Quando abbiamo ascoltato per la prima volta la straordinaria storia di Miep Gies, siamo rimasti colpiti e profondamente commossi. Eravamo anche convinti che questa miniserie su un eroe di tutti i giorni, di cui la maggior parte delle persone nel mondo non ha mai sentito parlare, avesse bisogno di un debutto senza precedenti”, ha dichiarato Carolyn Bernstein, EVP, Scripted and Documentary Films, National Geographic. “Siamo determinati a portare A SMALL LIGHT al maggior numero di spettatori possibile e speriamo che questo lancio permetta al pubblico di innamorarsi e ispirarsi a Miep proprio come abbiamo fatto noi”.

Raccontato con una sensibilità moderna, A SMALL LIGHT rende attuale la vicenda di Miep, costringendo il pubblico a chiedersi cosa avrebbe fatto al suo posto e, al giorno d’oggi, se avrebbe avuto il coraggio di opporsi all’odio. Alcuni sono rimasti a guardare; Miep ha agito.

Il cast aggiuntivo include Amira Casar, che interpreta Edith Frank, madre di Margot e Anna; Billie Boullet, nel ruolo di Anna Frank; Ashley Brooke, nei panni della sorella maggiore di Anna, Margot Frank; Andy Nyman nel ruolo di Hermann van Pels, Caroline Catz come Auguste van Pels, Rudi Goodman nel ruolo di Peter van Pels e Noah Taylor in quello del dott. Fritz Pfeffer, tutti nascosti nella dependance con la famiglia Frank; Eleanor Tomlinson nei panni di Tess, la migliore amica di Miep; Sally Messham nel ruolo di Bep Voskuijl, Ian McElhinney in quello di Johannes Kleiman e Nicholas Burns nelle vesti di Victor Kugler, colleghi di Miep; Liza Sadovy è la signora Stoppelman, Laurie Kynaston è Casmir e Sebastian Armesto è Max Stoppelman.

A SMALL LIGHT è prodotta da ABC Signature e Keshet Studios per National Geographic. Gli executive producer e sceneggiatori Joan Rater e Tony Phelan (Grey’s Anatomy di ABC, Fire Country di CBS) sono gli showrunner, mentre l’executive producer Susanna Fogel (The Flight Attendant, Cat Person), vincitrice del DGA Award e nominata agli Emmy®, dirige diversi episodi, tra cui l’episodio pilota. Gli executive producer sono Peter Traugott e Lisa Roos per Keshet Studios, Alon Shtruzman per Keshet International e Avi Nir per Keshet Media Group.

Mi piace: Mi piace Caricamento...