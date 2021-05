Aaron Taylor-Johnson interpreterà Kraven il Cacciatore in un film a lui dedicato

A quanto pare, Aaron Taylor-Johnson ha ottenuto il ruolo principale di Kraven the Hunter nel film Marvel della Sony, stando a quanto lo studio ha annunciato.

Lo studio ha anche assunto l’attore per più film nei panni dell’iconico cattivo di Spider-Man. JC Chandor dirigerà Kraven the Hunter.

Il progetto viene annunciato come il prossimo capitolo dell’universo di Sony fatto di personaggi con licenza Marvel. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura, mentre Avi Arad e Matt Tolmach stanno producendo.

Nato nell’aristocrazia russa, Sergei Kravinoff alias Kraven the Hunter è un cacciatore che è stato presentato come un cattivo di Spider-Man in “The Amazing Spider-Man” #15 (1964) e creato da Stan Lee e Steve Ditko. Come si vede nei fumetti originali, Kravinoff ha iniziato la sua carriera utilizzando gli strumenti tipici del cacciatore ma nel tempo ha sviluppato una preferenza per abbattere animali di grossa taglia a mani nude.

Dopo aver incontrato uno stregone Voodoo di nome Calypso, Kravinoff ha potenziato i suoi poteri fisici, con delle pratiche voodoo che gli hanno donato forza, velocità e sensi simili a quelli di un grosso felino della giungla. La pozione ha anche prolungato la sua vita mantenendo la sua salute e vitalità per gli anni a venire.

