ABC Studios sarebbe in trattative con i Marvel Studios per una nuova serie

ABC a quanto pare sarebbe in trattative con i Marvel Studios di Kevin Feige per portare una nuova serie coi supereroi alla rete.

Karey Burke, presidente della ABC Entertainment, ha dichiarato che non vede l’ora di lavorare con il presidente e il direttore creativo dei Marvel Studios, ma ha affermato di non aver discusso su quali personaggi particolari sarebbero adatti per uno spettacolo televisivo.

“Adoriamo i nostri partner alla Marvel e siamo tristi di vedere gli agenti dello SHIELD andarsene, è stata una grande parte della nostra storia. Non vediamo l’ora di lavorare con Kevin Feige e siamo proprio all’inizio delle conversazioni con lui su cosa potrebbe trattare un nuovo spettacolo Marvel per la ABC. In questo momento, l’attenzione della Marvel è tutta su Disney +, come dovrebbe essere”, ha detto Burke a Deadline al Winter TCA Press Tour.

La Marvel sta producendo serie tra cui The Falcon and the Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Moon Knight, Hawkeye, What If? e WandaVision per il servizio di streaming.

I commenti di Burke arrivano dopo che la Marvel Television, che è stata supervisionata da Jeph Loeb, è stata chiusa a dicembre in mezzo all’evoluzione dell’impero in continua espansione gestito da Feige.

La ABC aveva precedentemente sviluppato una serie con un supereroe femminile della Marvel, ma a quanto pare quei piani sono stati bloccati. L’emittente di proprietà Disney era stata in “colloqui attivi” per lavorare con la sua consociata su un altro adattamento preso dai fumetti. Sebbene fossero noti pochi dettagli sul progetto, in agosto Burke ha affermato che il personaggio sarebbe stato “qualcosa di completamente nuovo, soprattutto”.

