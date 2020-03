Abominable: ecco il trailer del thriller / horror a basso budget della Uncork’d Entertainment

Una creatura simile ad uno yeti gira nel bosco uccidendo persone sulle montagne dell’Himalaya in questo primo trailer del thriller horror intitolato Abominable, della Uncork’d Entertainment.

Come ripetiamo sempre, non solo di blockbuster vive l’appassionato di cinema, ma anche di cinema indipendente ed amatoriale che tenta di spiccare nel panorama modero. Questo è un film a basso budget in cui la creatura è interpretata da un uomo in un costume e la maggior parte degli altri speciali effetti speciali includono effetti pratici.

Il film da quella sensazione di un prodotto a basso budget, e per chi non ha dimestichezza con lo stile, il tutto potrebbe un po’ ridicolo, ma come sempre, se il film risulterà scritto bene, ben recitato e in generale buono tecnicamente, giocheremo un po’ con la sospensione dell’incredulità. Insomma, è giusto dargli almeno una possibilità.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster:

Nel film “un team di ricerca intraprende un viaggio per raccogliere una pianta che può far avanzare la ricerca medica di secoli. Incappando in alcuni segni di una spedizione precedente, scoprono che una creatura simile ad uno Yeti si nasconde tra le montagne dell’Himalaya e farà di tutto per proteggere il suo territorio”.

Il film è stato diretto da Jamaal Burden e vede come protagonisti Robert Berlin, Katrina Mattson, Amy Gordon, Brandon Grimes e John Carlssun.

Abominable uscirà in direct-to-video su DVD e VOD il 14 aprile.

