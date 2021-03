Adam Wingard crede che i futuri film del MonsterVerse dovrebbero concentrarsi meno sugli umani

Sebbene non ci siano film del MonsterVerse annunciati pubblicamente all’orizzonte, il successo internazionale di Godzilla vs Kong dalla sua uscita nei territori stranieri della scorsa settimana non può aver danneggiato le possibilità di futuri nuovi capitoli del franchise.

Allora, come dovrebbe essere un quinto film della serie, che ha avuto inizio con Godzilla del 2014? EW a avuto l’opportunità di parlare col regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, per vedere se aveva qualche idea sull’argomento. A quanto pare si.

“Penso che Godzilla vs Kong sia la prima volta che siamo davvero riusciti ad avere sequenze complete in cui il film lascia gli umani e rimane coi mostri, proprio come qualsiasi altro personaggio”, dice Wingard. “Questa è una grande svolta dal punto di vista degli effetti visivi e anche della storia. Se c’è un altro film del MonsterVerse in programma, secondo me, dovrebbe essere il primo film con solo mostri. Direi che il 30% dello spazio potrebbe essere riservato agli umani, il resto ai mostri. Fondamentalmente capovolgere la formula di ciò che sono generalmente molti di questi film. Penso che le persone siano pronte per questo.”

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma poi è stato spostato nelle sale statunitensi al 31 marzo 2021, e nel resto del mondo a data da destinarsi. Si presume possa uscire in VOD il 1° di aprile.

