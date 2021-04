Adam Wingard sarebbe in trattative per dirigere il prossimo film del MonsterVerse

Il regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, è in trattative per dirigere il prossimo film del MonsterVerse.

Il franchise della Legendary è iniziato nel 2014 con Godzilla e il successo del film di Gareth Edwards ha fatto sperare che potessero esserci molte altre avventure ambientate in questo universo. Kong ha ottenuto un suo film nel 2017, Kong: Skull Island, mentre Gojira ha ricevuto un sequel da solista con Godzilla: King of the Monsters del 2019. Tutto questo è stato fatto per costruire Godzilla vs Kong, e si spera, lanciare ancora più film.

Con sorpresa di alcuni, Godzilla vs Kong è stata una delle più grandi storie di successo cinematografico del 2021. Il film, che è stato ritardato più volte, ha ricevuto recensioni per lo più positive dalla critica e anche il pubblico in generale ha risposto gentilmente. Sicuramente supererà $ 400 milioni al botteghino globale, rendendolo il secondo film del MonsterVerse con il maggior incasso fino ad oggi. Tuttavia, molti sono ancora curiosi di sapere se il franchise continuerà o se Godzilla vs Kong sarà l’ultimo film.

Secondo un nuovo rapporto di THR, Legendary è in trattative con il regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, per farlo tornare a dirigere un futuro film del MonsterVerse.

Secondo quanto riferito, l’accordo non sarebbe concluso, poiché Wingard ha molti altri progetti in agenda, e ciò significa che non c’è una data fissata sul calendario per il potenziale nuovo film del MonsterVerse. Nessuno scrittore è collegato al progetto, e non ci sono dettagli di nessuno tipo.

Il rapporto fa notare che un potenziale titolo preso in considerazione è Son of Kong, ma staremo a vedere in futuro.

