Addetti ai lavori parlano di grandi preoccupazioni circa DC Universe con l’arrivo di HBO Max

Addetti ai lavori sostengono che ci sono grandi preoccupazioni che circondano il servizio di streaming DC Universe con l’arrivo di HBO Max.

Con l’HBO Max di WarnerMedia che arriverà alla fine di questo mese, il 27 maggio, secondo quanto riferito, le preoccupazioni sullo stato di DC Universe sono state sollevate sia dalla società madre che da AT&T. Con HBO Max che annuncia grandi progetti DC live-action come la serie su Lanterna Verde e uno spettacolo sulla Justice League Dark, sembra che la DC stia diventando una priorità per WarnerMedia.

Un nuovo rapporto di Business Insider afferma che molti ex dipendenti che lavoravano al servizio di streaming se ne andarono a causa dell’incertezza del loro lavoro con l’arrivo di HBO Max. Un dipendente anonimo ha dichiarato alla fonte che “tutto riguarda HBO Max ora”.

Dal momento che Stargirl verrà condiviso con il network The CW e la prossima stagione di Doom Patrol arriverà anche su HBO Max, sembra che DC Universe non avrà così tanti contenuti esclusivi in ​​futuro. Un ex dipendente ha spiegato a Business Insider che molti dei suoi colleghi sono anche preoccupati per l’arrivo del nuovo servizio. Anche se hanno pure sottolineato che pensano che il servizio di streaming della DC sarà disponibile per “un altro anno o due”, poiché ci sono ancora finanziamenti dietro.

“La maggior parte delle persone con cui avevo lavorato erano confuse su cosa significhi HBO Max per DC Univrse. Sembra che DC Universe stia enfatizzando i suoi fumetti e nessuno sembra davvero sapere dove andrà a parare coi contenuti video. La sensazione in ufficio è che DC Universe sarà presente per almeno un altro anno o due, c’è impegno e finanziamenti. Vogliono tenerlo in giro, ma vogliono mantenerlo piccolo.”

