Addio a Daria Nicolodi, moglie di Dario Argento e sceneggiatrice di ‘Suspiria’

Questo 2020 non sembra voler cedere. In questo mese abbiamo perso delle immortali icone del cinema quali Sean Connery e Gigi Proietti, e quest’oggi un’altra leggenda, anche se purtroppo meno nota, del nostro cinema è venuta a mancare questa mattina: Daria Nicolodi.

Ad annunciare la sua dipartita sono stati la figlia Asia e il marito Dario Argento, leggendario regista horror che mai avrebbe potuto costruire quei capolavori senza l’aiuto della moglie. La Nicolodi è stata celebre come attrice in film quali Profondo Rosso, Phenomena, Opera e Inferno, trai più celebri del regista romano, di cui ha curato anche le sceneggiature. Una relazione artistica e lavorativa quella tra Dario e Daria unica nel suo genere, caratterizzata da un’armonia e una sinergia che hanno portato i due a non poter esistere senza l’altro.

Purtroppo un sogno della Nicolodi era quello di poter realizzare la vera conclusione della trilogia delle Tre Madri, in quanto non soddisfatta de La terza Madre. L’importante, però, è che il suo amore verso il cinema, la recitazione, l’occulto, il paranormale, l’orrore e gli angoli più oscuri dell’essere umano l’hanno portata ad esser parte di alcune delle opere d’arte più importanti del XX secolo. E per questo vivrà in eterno.

Qui i post commemorativi di Dario e Asia Argento.

