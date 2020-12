Addio Hugh Keays-Byrne, l’Immortan Joe e Toecutter della saga di ‘Mad Max’

Si aggiunge alla lista dei tanti attori che ci hanno lasciato quest’anno il grandissimo Hugh Keays-Byrne, attore britannico naturalizzato australiano noto per aver interpretato due dei villain più famosi della saga di Mad Max.

Hugh Keays-Byrne ci lascia all’età di 73 anni per cause non specificate, dopo una lunga carriera dedicata alla recitazione nel cinema e a teatro. Infatti, l’attore di origini britanniche si forma come attore shakespeariano alla Royal Shakespear Company per poi approdare al cinema con il film Stone di Sandy Harbutt, eper poi recitare in futuro anche in film come Giochi di morte di David Webb Peoples e Sleeping Beauty di Julia Leigh.

Tuttavia, è chiaro che l’attore verrà ricordato soprattutto per le sue perfomance nella saga di Mad Max di George Miller.

Nel 1979 recita nei panni dell’antagonista Toecutter nel primo film, noto in Italia come Interceptor, per poi tornare nel 2015 in Mad Max: Fury Road e interpretare uno dei villain più iconici degli ultimi vent’anni. Un personaggio fortissimo dal punto di vista visivo, reso tale sì dalla regia di un genio come George Miller, ma che di certo ripone molta della sua grandezza anche nella bravura di Byrne.

Purtroppo non verrà ricordato da tanti quanti meriterebbe, ma quello che ha lasciato sarà eterno e immortale.

Volerai in eterno, fiammante e cromato!

