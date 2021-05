Adult Swim sta sviluppando una mini-serie per SVOD con al centro i The Vindicators

I fan di Rick e Morty a quanto pare stanno per ottenere vendetta per I Vendicatori, visto che Adult Swim pare aver creato una mini-serie per SVOD basata sui questi personaggi molto amati dai fan, Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot e Noob Noob, giustamente intitolata “The Vindicators”.

Lo spettacolo è una delle quattro mini-serie per SVOD che Adult Swim ha rivelato mercoledì, ciascuna “basata su personaggi emergenti o ispirati” da quattro programmi del canale via cavo: “Rick and Morty”, “Your Pretty Face Is Going to Hell”, “Robot Chicken” e “Aqua Teen Hunger Force”.

Secondo Adult Swim: “Ogni digital mini-serie metterà in evidenza i personaggi minori che sono apparsi in precedenza o sono stati ispirati da serie amate dai fan, e creerà nuovi mondi con loro come protagonisti. I fan andranno in missione con I Vendicatori, conosceranno i cattivi Aqua Teen, si divertiranno con i demoni all’inferno ed esploreranno la vita di Alabama Jackson, un personaggio inventato in un panel del Comic Con di San Diego di Robot Chicken dall’attore Donald Faison“.

Il quartetto di mini serie spinoff sarà composto dagli 8 ai 10 episodi ciascuno e sarà disponibile su piattaforme digitali a livello globale.

“Consideriamo la nostra missione mettere qualcosa di divertente a portata di mano di chiunque sul pianeta”, ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim. “Questi cortometraggi sono un modo per incontrare la prossima generazione di fan di Adult Swim, offrendo ai nostri creatori un altro formato in cui giocare e innovare.”

