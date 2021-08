Afterlife of the Party: Victoria Justice cerca la sua strada verso il paradiso nel primo trailer del film Netflix

Victoria Justice cerca la sua strada verso il paradiso nel primo trailer ufficiale del prossimo film di Netflix, Afterlife of the Party.

Scritta da Carrie Freedle e diretta da Stephen Herek, la favola moderna è incentrata sulla Cassie di Victoria Justice. Dopo essere morta durante la settimana del suo compleanno, la ragazza si ritrova sul punto di andare all’inferno. Con l’aiuto di un angelo custode, tuttavia, a Cassie viene data la possibilità di correggere i suoi errori e guadagnarsi la strada nella “grande sala VIP nel cielo”.

Il primo trailer ufficiale è stato ora rilasciato da Netflix. Il filmato offre agli spettatori un assaggio dei giorni edonisti ed egocentrici di Cassie, e della natura imbarazzante della sua morte.

Allo stesso modo, con più di qualche sfumatura alla The Good Place e Dead Like Me di Bryan Fuller, si vede Cassie fare i conti con le sue bizzarre nuove figure normali e persino più bizzarre dell’aldilà. Benedetta da una serie di nuove abilità (che sfortunatamente non includono parlare con gli animali), tenta di fare ammenda con coloro che ha lasciato indietro. E lo fa nell’unico modo che conosce: con rifacimenti e feste da ballo, con effetti comici e drammatici.

Qui sotto potete dare un’occhiata al trailer:

La sinossi ufficiale del film recita: Cassie (Victoria Justice), organizzatrice di feste e molto attiva sui social, è in cima al mondo, ma uno strano incidente durante il suo 25° compleanno fa crollare tutto, letteralmente. Quando si ritrova nella sala d’attesa dell’aldilà, Cassie incontra Val, il suo angelo custode, che le spiega che ha cinque giorni per sistemare le cose sulla Terra con le persone che significavano di più per lei.

Oltre a Victoria Justice nei panni di Cassie, Afterlife of the Party vede Midori Francis nei panni della sua migliore amica Lisa e Robyn Scott nei panni di Val. Il resto del cast è completato da Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring e Spencer Sutherland.

Descritto come una moderna testimonianza del potere dell’amicizia femminile, della magia di una canzone pop perfetta e dell’importanza di vivere e amare ogni giorno come se fosse l’ultimo, Afterlife of the Party dovrebbe essere rilasciato come nuovo film originale su Netflix il 2 settembre 2021.

