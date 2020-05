Agents of SHIELD 7: Chloe Bennet rivela che la serie è ricca di apparizioni a sorpresa

Quando si tratta della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, sappiamo già che Enver Gjokaj riprenderà il ruolo di Daniel Sousa da Agent Carter. Non solo, ma Patton Oswalt sta tornando come uno dei fratelli Koenig.

Oltre al duo, la star della serie, Chloe Bennet, afferma che i fan possono aspettarsi delle sorprese lungo la strada.

“Sicuramente”, racconta la Bennet a TVLine circa ulteriori apparizioni a sorpresa. “È una stagione davvero gratificante per i fan. È una lettera d’amore per loro, davvero.”

L’attrice quindi termina la chat rivelando che quando la serie si chiuderà, ogni personaggio si terminerà il proprio arco narrativo in modo appropriato.

“Fanno un ottimo lavoro nel dare a ogni persona in questo spettacolo un finale appropriato”, aggiunge l’attore. “Fanno davvero un ottimo lavoro…. ma non voglio rivelare nulla!”

Allo stato attuale, gli agenti si trovano nel 1931 nel tentativo di eludere i cacciatori Chronicom. Bennet in precedenza aveva lasciato intendere che la stagione sarebbe continuata con la storia dei viaggi nel tempo che ha iniziato a trovare caratterizzazione l’anno scorso.

“Posso dire che siamo tornati indietro nel tempo, quindi dobbiamo arrivare a… l’obiettivo è tornare a dove eravamo”, ha spiegato Bennet. “Quindi questo significa viaggiare attraverso un sacco di periodi diversi e chissà chi vedremo sulla via del ritorno, se riusciremo a tornare.”

Da ABC Studios e Marvel Television, MARVEL’S AGENTS OF SHIELD ritorna per la sua settima e ultima stagione mercoledi 27 MAGGIO. Coulson e gli agenti dello SHIELD sono spinti indietro nel tempo e bloccati a New York City nel 1931. Con il nuovissimo Zephyr pronto a saltare in qualsiasi momento, la squadra deve sbrigarsi a scoprire esattamente cosa è successo. Se fallissero, significherebbe un disastro per il passato, presente e futuro del mondo.

Marvel’s Agents of SHIELD vede protagonisti Clark Gregg nei panni dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge come l’agente Jemma Simmons, Iain De Caestecker come l’agente Leopold Fitz, Henry Simmons come direttore Alphonso “Mack” MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley come Elena “Yo-Yo” Rodriguez e Jeff Ward come Deke Shaw.

Marvel’s Agents of SHIELD è stato co-creato da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb.

