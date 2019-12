Agents of SHIELD 7: Daisy, Mack, Deke e Coulson nella una prima immagine ufficiale

Dopo che un breve teaser della nuova stagione di Agents of SHIELD è stato rilasciato al D23 Expo all’inizio di quest’anno, Marvel Television ha svelato il primo sguardo al cast principale dello show – completi con il loro abiti specifici per l’epoca.

Ripercorrendo i momenti conclusivi della stagione 6 di Agents of SHIELD, sappiamo che almeno una parte della squadra è rimasta negli anni ’30, come mostra l’immagine.

Nella foto sono inclusi Daisy Johnson / Quake (Chloe Bennet), il direttore Alphonso Mackenzie (Henry Simmons), Deke Shaw (Jeff Ward) e un LMD dell’ex capo dello SHIELD Phil Coulson (Clark Gregg) mentre camminano lungo le strade della New York degli anni ’30.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

L’immagine in se non rivela molto, a parte il fatto che la prossima stagione dello show rimarrà fedele alle sue radici viaggiando nel tempo per il suo capitolo finale. La stessa Bennet aveva precedentemente rivelato che la settima stagione avrebbe soddisfatto i fan che hanno visto lo spettacolo sin dal suo primo episodio.

“Posso dire che siamo tornati indietro nel tempo, quindi l’intero obiettivo è tornare a dove eravamo”, ha spiegato Bennet. Quindi questo significa viaggiare attraverso un sacco di periodi diversi e chissà chi vedremo sulla via del ritorno, se torneremo indietro. La stagione 4 e la stagione 7 sono sicuramente le mie preferite. Per i fan di lunga data, è un grande punto a favore ed è davvero molto divertente. Quando hai fatto sei stagioni è abbastanza difficile per gli scrittori pensare cos’altro fare per centrare il segno. La settima stagione è davvero divertente.”

La settima e ultima stagione di Agents of SHIELD colpisce ABC Summer 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...