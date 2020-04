Agents of SHIELD 7: il primo vero teaser mostra alcuni dettagli della nuova stagione

La Marvel ha rilasciato il primo vero teaser per Agents of SHIELD ed è arrivato durante la notte su Twitter.

Mercoledì 27 maggio sarà il grande giorno dello spettacolo poiché il futuro percorso resta un po’ incerto. Molte persone si sono messe a cercare il trailer dopo la rivelazione della data d’uscita, ma senza trovare niente, fino a ieri notte, quando i Marvel Studios l’hanno rilasciato.

Quello che in realtà è un teaser, mostra in particolare il fatto che l’Hydra è ancora là fuori e che potrebbe sorprendere alcuni spettatori. Sarà bello per i fan vedere che i concept delle fasi precedenti non saranno completamente abbandonati. Un altro strano dettaglio è che ci saranno alcuni attività discutibili nella linea temporale mentre gli agenti cercano di salvare il futuro dalla minaccia imminente.

Qui sotto potete vedere il trailer:

They need to change the past to rescue the future. The final season of Marvel's #AgentsofSHIELD premieres Wednesday, May 27. pic.twitter.com/ONDSVtNDB3 — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 24, 2020

Da ABC Studios e Marvel Television, MARVEL’S AGENTS OF SHIELD ritorna per la sua settima e ultima stagione mercoledi 27 MAGGIO. Coulson e gli agenti dello SHIELD sono spinti indietro nel tempo e bloccati a New York City nel 1931. Con il nuovissimo Zephyr pronto a saltare in qualsiasi momento, la squadra deve sbrigarsi a scoprire esattamente cosa è successo. Se fallissero, significherebbe un disastro per il passato, presente e futuro del mondo.

Marvel’s Agents of SHIELD vede protagonisti Clark Gregg nei panni dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge come l’agente Jemma Simmons, Iain De Caestecker come l’agente Leopold Fitz, Henry Simmons come direttore Alphonso “Mack” MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley come Elena “Yo-Yo” Rodriguez e Jeff Ward come Deke Shaw.

Marvel’s Agents of SHIELD è stato co-creato da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb.

Mi piace: Mi piace Caricamento...