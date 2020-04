Agents of SHIELD 7: Jeff Ward mostra alcune nuove immagini dal set

I fan di Agents of SHIELD possono continuare ad entusiasmarsi questa settimana.

La grande notizia della release dell’ultima stagione è approdata in rete da non molto tempo, e poco prima alcuni dei protagonisti della serie hanno pubblicato delle immagini che li ritraevano in abiti anni ’30 in linea con l’ambientazione della settima e ultima stagione.

Oggi quindi ve ne mostriamo ancora provenienti dall’account di Jeff Ward, che si è unito alla serie come l’amabile Deke Shaw.

Potete vederle qui sotto:

Da ABC Studios e Marvel Television, MARVEL’S AGENTS OF SHIELD ritorna per la sua settima e ultima stagione mercoledi 27 MAGGIO. Coulson e gli agenti dello SHIELD sono spinti indietro nel tempo e bloccati a New York City nel 1931. Con il nuovissimo Zephyr pronto a saltare in qualsiasi momento, la squadra deve sbrigarsi a scoprire esattamente cosa è successo. Se fallissero, significherebbe un disastro per il passato, presente e futuro del mondo.

Marvel’s Agents of SHIELD vede protagonisti Clark Gregg nei panni dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge come l’agente Jemma Simmons, Iain De Caestecker come l’agente Leopold Fitz, Henry Simmons come direttore Alphonso “Mack” MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley come Elena “Yo-Yo” Rodriguez e Jeff Ward come Deke Shaw.

Marvel’s Agents of SHIELD è stato co-creato da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb.

