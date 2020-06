Ahmed Best ritornerebbe nei panni di Jar Jar Binks ma a seconda della storia

I fan hanno visto l’ultima volta la performance di Jar Jar Binks di Ahmed Best in Star Wars: La Vendetta dei Sith del 2005, e mentre attualmente non ci sono piani annunciati per il possibile ritorno del personaggio, l’attore ha dichiarato che sarebbe felice di interpretarlo nuovamente, a seconda della forza della storia.

Leggi anche: Ahmed Best ritiene che la trilogia sequel di Star Wars non sia abbastanza per ragazzini

All’inizio della sua carriera, Best si è scontrato con la parte peggiore di qualsiasi fandom, gli hater tossici, ed ha sviluppato un rapporto contrastante con il personaggio e Star Wars in generale, a causa del contraccolpo che Jar Jar ha subito a seguito dell’uscita dei prequel.

Di recente l’attore è tornato ufficialmente al franchise come conduttore di Star Wars: Jedi Temple Challenge, riuscendo a sperimentare molte più interazioni positive con i fan che sono cresciuti amando Jar Jar. Sorprende che, nonostante tutto, Best abbia una connessione molto positiva con il personaggio.

“Ritornerei come Jar Jar Binks ma dipende molto dalla storia”, ha twittato l’attore quando un fan ha chiesto di un possibile ritorno.

I would return as #jarjarbinks but it really depends on the story. https://t.co/5sjTdsdV0X — Ahmed BEst (@ahmedbest) June 5, 2020

Leggi anche: Anthony Daniels riflette su Jar Jar Binks e la performance di Ahmed Best

Dato che Jar Jar era assente dalla trilogia originale di film, i fan sapevano che aveva in qualche modo abbandonato i suoi doveri politici a seguito della creazione dell’Impero Galattico. Con il romanzo di Chuck Wendig, Star Wars Empire’s End: Aftermath, ai fan è stato dato un vago aggiornamento su il personaggio.

La novel si svolge tra gli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e Star Wars: Il Risveglio della Forza, e in un capitolo un personaggio chiamato “Mapo” vaga per le strade di Naboo, dove incontra un artista di strada che afferma di essere stato un politico, ma che quando ha permesso all’Impero di salire al potere, tutti si sono rivolti a lui, costringendolo a diventare un burlone da strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...