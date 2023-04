Ahsoka: ecco il primo teaser trailer della serie sul personaggio creato da Dave Filoni

I fan degli spettacoli animati di Star Wars erano ovviamente entusiasti quando in The Mandalorian sono state aperte le porte alle incarnazioni live-action di personaggi di Clone Wars come Bo-Katan e Ahsoka Tano.

Quest’ultima interpretata da Rosario Dawson ha ottenuto la sua serie spin-off diretta dal creatore/produttore/showrunner Dave Filoni, permettendogli di continuare gli archi narrativi per molti dei suoi personaggi, tra cui un gruppo di Star Wars: Rebels.

Con la Star Wars Celebration in pieno svolgimento a Londra, Filoni e Lucasfilm sono stati finalmente in grado di condividere un primo sguardo alle immagini in quanto lo spettacolo dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno su Disney+

Dawson ha recentemente interpretato il personaggio in The Book of Boba Fett che l’ha vista interagire con il Luke Skywalker digitalmente invecchiato di Mark Hamill e durante le sue scene in The Mandalorian era alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn, un iconico cattivo che è entrato per la prima volta nel canone di Star Wars in Rebels. A proposito di quello spettacolo, vedremo anche altri personaggi di quella serie animata con Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren, Eman Esfandi nei panni di Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead nei panni di Hera e Ray Stevenson è come il cattivo.

È stato confermato che l’attore prequel Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker dopo essere apparso come Darth Vader in Obi-Wan Kenobi. Il suo ritorno dovrebbe essere come un fantasma della forza poiché Anakin è morto durante gli eventi di Star Wars: Return of The Jedi mentre tentava di salvare Luke dall’imperatore Palpatine.

Puoi anche dare un’occhiata al primo teaser trailer qui sotto:

