Ahsoka: Hayden Christensen tornerà nella serie con protagonista Rosario Dawson

Hayden Christensen sta tornando alla galassia lontana, lontana, ma un po’ prima del previsto.

L’attore pare riprenderà il suo ruolo di Anakin Skywalker nella prossima serie Disney+ incentrata su Ahsoka, che seguirà l’ex padawan di Anakin, Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson. Christensen ha precedentemente interpretato Anakin nella trilogia prequel e sappiamo che tornerà anche per la serie su Obi-Wan Kenobi.

The Hollywood Reporter ha riportato la notizia venerdì e Dawson l’ha confermata sabato in un post su Instagram ora cancellato, scrivendo: “Skycoso, loro lo sanno!!! A presto, Snips”, un riferimento ad Anakin ed ai soprannomi di Ahsoka per la animata Clone Wars.

I rappresentanti di Disney, Christensen e Dawson non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Christensen è stato già confermato per tornare al franchise di Star Wars nel prossimo progetto incentrato su Obi-Wan Kenobi, nei panni ovviamente dell’alter ego di Anakin, Darth Vader.

Non è chiaro quale forma assumerà nella serie Ahsoka, che secondo la Disney sarà “ambientata nella linea temporale di The Mandalorian”, in cui Dawson è apparsa per la prima volta come Ahsoka, il che presumibilmente significa che si svolgerà dopo la morte di Anakin ne Il Ritorno dello Jedi.

