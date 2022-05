Ahsoka: la prima foto dal set annuncia l’inizio della produzione della serie

Ahsoka Tano è uno dei più grandi nomi dell’universo di Star Wars, avendo scalato le classifiche all’interno dei preferiti dei fan sia negli spettacoli animati che nei progetti live-action.

Ora, Lucasfilm e Disney+ stanno finalmente per dare all’ex Jedi la sua serie solista, Ahsoka, con Rosario Dawson nel ruolo principale.

Dawson ha lasciato il segno per la prima volta nel ruolo nel capitolo 13 di The Mandalorian, dove ha rivelato alcune importanti informazioni su Grogu precedentemente noto come Baby Yoda. È poi tornata in The Book of Boba Fett e l’abbiamo vista lavorare con Luke Skywalker per aiutare ad addestrare Grogu, il tutto prima di quella che immaginiamo sarà un’epica serie con lei al centro, che probabilmente si riallaccierà alle sue radici in The Clone Wars e Rebels.

La produzione di Ahsoka rimane in gran parte un mistero, con le foto dal set che si dice siano state additate come false e i fan che non hanno ancora idea di quando aspettare che la serie. Per fortuna, alcune notizie interessanti sono arrivate dalla fonte principale in merito alla produzione, incluso anche un capo di abbigliamento che i fan di Star Wars riconosceranno immediatamente.

L’account Twitter ufficiale di Star Wars ha condiviso che la produzione della serie è iniziata oggi. Insieme alla didascalia “Ahsoka, la serie originale, inizia la produzione oggi”, il messaggio includeva l’immagine di una sedia da regista con il logo della serie sul retro. Nell’immagine si vede anche un cappello da cowboy nero appeso allo schienale, notoriamente noto per appartenere al produttore esecutivo Dave Filoni.

Ahsoka, an Original series, starts production today. pic.twitter.com/b5WgGBihHo — Star Wars (@starwars) May 9, 2022

