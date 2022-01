Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead entra a far parte del cast della serie

Mary Elizabeth Winstead sta lanciando la sua carriera nell’iperspazio.

L’attrice si è unita al cast in cresciuta di Ahsoka, la prossima serie live-action di Star Wars che si prepara ad entrare in produzione.

Rosario Dawson interpreta il personaggio amato dai fan Ahsoka Tano, una sopravvissuta alla grande purga Jedi, ex-padawan di Anakin Skywalker, e da molti ritenuta la più grande Jedi mai creata nel franchise di Star Wars, che ha fatto il suo debutto dal vivo nella seconda stagione di The Mandalorian e da allora è rimasta nel cuore dei fan.

Nella serie, Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker, ambientata cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, con l’attrice ucraina Ivanna Sakhno e l’attrice australiana Natasha Liu Bordizzo, anch’esse previste nel cast.

I dettagli della trama e le informazioni sul personaggio di Winstead sono tenuti nascosti. Lo steward della serie, Dave Filoni, sta scrivendo il progetto e producendo con Jon Favreau. La produzione inizierà questa primavera in California.

Winstead è stata in modalità azione in questa fase della sua carriera. È stata vista per l’ultima volta nel revenge-thriller di Netflix del 2021, Kate, e prima ha vestito gli stivali della Cacciatrice nel film DC del 2019, Birds of Prey. Ha anche recitato insieme a Will Smith in Gemini Man di Ang Lee.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...