Ahsoka potrebbe avere un ruolo più grande nella seconda stagione di The Mandalorian

Diversi rapporti sono emersi nel corso dei mesi che sostengono che Ahsoka Tano apparira in live-action nella seconda stagione di The Mandalorian, interpretata da Rosario Dawson.

Un nuovo rapporto di Star Wars offre una nuova visione circa il suo coinvolgimento nella serie e ciò che i fan possono aspettarsi dal personaggio. Dato che né la Lucasfilm né la stessa Dawson hanno confermato ufficialmente la notizia, il suo coinvolgimento può ancora essere classificato come “rumor”, anche se con questi rapporti provenienti da fonti affidabili.

I fan hanno visto per la prima volta il personaggio in Star Wars: The Clone Wars, e nel corso di Star Wars Rebels, abbiamo visto scorci della sua evoluzione nel corso degli anni, che hanno portato i fan a speculare su come il personaggio potrebbe apparire nella sua forma live-action. Star Wars News Net afferma che Ahsoka avrà un aspetto diverso nella serie, in linea con la sua apparizione finale in The Clone Wars e in Rebels, in cui sfoggiava un mantello di colore chiaro.

Il rumor lascia intendere anche che il personaggio non avrà semplicemente un piccolo cameo, ma avrà un sostanziale scontro con il mandaloriano titolare, il che significa anche che vedremo le sue caratteristiche corna sulla testa e la sua spada laser. Come si è visto nella prima stagione della serie, alcuni personaggi hanno avuto ruoli integrali in singoli episodi, mentre altri avevano ruoli più piccoli che sono stati distribuiti nel corso di archi più lunghi, quindi non è chiaro a questo punto quale ruolo di spicco ricoprirà.

Le notizie su Ahsoka lasciano intendere che apparirà nella serie in qualche modo, mentre altre voci, che non sono così diffuse, dicono che il suo coinvolgimento nella serie servirà come incipit per il suo spin-off su Disney +.

Fonte

