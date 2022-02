Ahsoka: Ray Stevenson interpreterà un cattivo nella serie Disney+

Ray Stevenson sta per passare ad un altro franchise Disney dopo esser comparso nel film di Thor.

L’attore, apparso per l’ultima volta su Vikings di History Channel, si è unito ad Ahsoka, la serie live-action di Star Wars che si prepara ad entrare in produzione presso Lucasfilm e Disney+.

La serie è incentrata sul personaggio amato dai fan Ahsoka Tano, una sopravvissuta all’ordine 66 ex-padawan di Anakin Skywalker molto popolare sul lato dell’animazione del franchise di Star Wars, che ha fatto il suo debutto dal vivo nella seconda stagione di The Mandalorian ed è apparsa in un episodio di The Book of Boba Fett.

I dettagli della trama vengono mantenuti segreti, ma l’impostazione consisteva nel viaggio di Tano da un’estremità all’altra della galassia alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn, un ex comandante dell’Impero.

Rosario Dawson interpreta il personaggio principale e il cast comprende anche Mary Elizabeth Winstead, l’attrice ucraina Ivanna Sakhno e l’attrice australiana Natasha Liu Bordizzo. Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker.

Non è chiaro chi interpreterà Stevenson, ma le fonti dicono che è un cattivo nella serie e interpreterà un ammiraglio… anche se non Thrawn.

