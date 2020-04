AI-pocalypse: gustatevi l’ultimo cortometraggio sci-fi targato Dust

Se amate la fantascienza allora non perdetevi AI-pocalypse, l’ultimo cortometraggio sci-fi firmato Dust.

Il genere della fantascienza è sempre stato un campo di sperimentazione per tantissimi registi che hanno iniziato a farsi le ossa con cortometraggi a tema cyborg, invasioni aliene e distopie. Se amate esplorare questo ambiente allora dovete assolutamente dare un’occhiata al canale YouTube di Dust: casa di produzione di corti sci-fi dei quali uno è diventato anche un lungometraggio con Pedro Pascal.

Quindi oggi vogliamo dare spazio a questa piccola casa di produzione e ad uno degli ultimi lavori sfornati, intitolato AI-pocalyspe, diretto, scritto, montato e prodotto dal giovane Lin Sun.

Il corto racconta la vicende di un androide avanzato creato per aiutare l’esercito americano a vincere una guerra attraverso l’uso della quarta dimensione, che mostrerà all’androide molto di più portandolo ad assumere un grande coscienza di sé.

Un corto ben curato visiamente se non per qualche “eccesso” fotografico, che racconta una storia intrigante seppur già vista, con attori in forma ed un’ispirazione piuttosto palese a pellicole come EX_Machina di Alex Garland e Cloud Atlas delle sorelle Wachowski.

Qui il corto in questione.

