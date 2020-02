Aladdin 2: la Disney mette in sviluppo il sequel del reboot live-action

Il mondo dei remake live-action della Disney si è evoluto molto nel corso degli anni, con le uscite dello studio che vanno dall’amati ai fin troppo simili all’originale cartone nimato.

Il live-action di Aladdin, uscito nelle sale la scorsa estate, è sicuramente rientrato nella prima categoria, guadagnando ben un 1 miliardo al botteghino globale. Ora, sembra che la Disney sia ufficialmente stia per tornare ad Agrabah con il sequel del remake live-action che è stato ufficialmente messo in fase di sviluppo.

A quanto pare, John Gatis (Flight, Real Steel) e Andrea Berloff (Straight Outta Compton, The Kitchen) sono stati chiamati a scrivere la sceneggiatura del film.

Si prevede che il progetto sarà un’idea del tutto originale e non si baserà sui sequel diretti del cartone animato. A questo punto non è chiaro se il regista Guy Richie tornerà a dirigere il sequel. Le star Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith dovrebbero tornare, ma secondo quanto riferito i dettagli non saranno disponibili fino a quando la sceneggiatura non sarà completa.

“Ora abbiamo esplorato l’idea di un sequel”, ha detto il produttore Dan Lin a ComicBook. “Certamente quando abbiamo realizzato il film la prima volta volevamo solo realizzare il miglior film che potevamo e lasciare che il pubblico ci dicesse se volevano vedere di più. E direi che il pubblico vuole. Hanno visto questo film più volte. Abbiamo un sacco di lettere di fan e persone che sono tornati al cinema portando i loro amici e la famiglia. Quindi abbiamo la sensazione che ci sia più storia da raccontare. La tratteremo allo stesso modo in cui abbiamo trattato il film originale e non faremo uno scatto verso un remake dei sequel. Quindi, senza dire molto di più, stiamo sicuramente esplorando nuove possibilità su dove possiamo andare co nquesto nuovo film.”

