Alcuni concept dello scartato film di Godzilla del 1994 compaiono online

In questi giorni Godzilla ha una nuova prospettiva di vita e il kaiju è grato per questo, visto che dopo il debutto del film del 1998 diretto da Roland Emmerich le cose non sono andate bene per il mostro.

Il kaiju ha impiegato molto tempo a riprendersi dalla reputazione portatagli da quel film, e un’artwork recentemente emerso mostra ai fan di Godzilla cosa sarebbe potuto succedere con il film del 1998 se tutto fosse andato per il verso giusto.

Su Twitter, il lavoro è stato portato davanti ai fan da SuperWoodyAndM1. Il fan ha pubblicato concept art che Ricardo Delgado e Carlos Huante hanno realizzato per il flop di fine anni ’90, dimostrando che questi artisti avevano avuto un approccio molto migliore a Godzilla di chiunque altro nello staff.

Il concept art non fa riferimento al film di Emmerich, ma ad un progetto per un film nato nel 1994 dove sarebbe appare il nostro lucertolone spara raggi atomici assieme ad un mostro chiamato “Gryphon”, e la sceneggiatura di Ted Elliott e Terry Rossio sarebbe stata descritta come “molto interessante”. Ma sfortunatamente questo film è stato sostituito.

Qui sotto i concept:

Yep, that’s my Godzilla, along with the Gryphon character magnificently realized by master creature designer #carloshuante https://t.co/2SZUTPW32k — Ricardo Delgado (@Delgadosaurus) March 5, 2020

Come potete vedere sopra, gli artowork sono piuttosto fantastici, e sembrano catturare l’essenza di Godzilla e Gryphon. Sul lato sinistro, il famoso kaiju può essere visto con una silhouette che onora il design classico di Godzilla. Completo di piedi palmati, questo mostro è molto più terrificante di quello usato nel film del 1998.

Su Twitter, Delgado ha poi risposto al tweet e ha elogiato Huante per la sua versione “magnificamente realizzata” di Gryphon. Il cattivo potrebbe non essere così familiare ai fan come – diciamo – Mothra, ma ha ancora un grande seguito. Non c’è dubbio che Gryphon sarebbe stato in buone mani con Huante, ma ciò non è accaduto.

Come raccontato nella sceneggiatura del film scartato del 1994, il Gryphon era una delle tante superarmi bioingegnerizzate creati da una civiltà extraterrestre con lo scopo di sterminare la vita di interi mondi in modo da poterli colonizzare. Queste armi, che assomigliano a masse animate di liquido metallico nella loro forma base, possono assimilare il materiale genetico per ottenere varie forme. L’arma nella sceneggiatura utilizza il materiale genetico dei pipistrelli per creare Probe Bats, esseri che sarebbero stati inviati in giro per il mondo a raccogliere materiale genetico per alimentarlo. L’arma avrebbe usato poi il materiale raccolto per diventare il Grifone, una gigantesca mutazione con tratti di pipistrelli, puma e serpenti.

Nel 1992, Toho vendette i diritti per produrre un film americano di Godzilla alla Sony Pictures Entertainment, che assegnò il progetto alla sua affiliata di recente acquisizione, la TriStar Pictures. Terry Rossio e Ted Eliott furono chiamati a scrivere una sceneggiatura del film, che fu completata nel 1994. TriStar era abbastanza soddisfatta della sceneggiatura da iniziare a cercare registi. La sceneggiatura ha attirato l’attenzione del regista Jan De Bont dopo aver appena finito di dirigere il film di successo Speed. Inizialmente, De Bont voleva un budget di 100-120 milioni di dollari per il film, ma i dirigenti di Sony e TriStar non erano disposti a mettere così tanti soldi nel progetto, costringendo infine De Bont a mollare e mandare Godzilla nell’inferno dello sviluppo. Vari scrittori furono chiamati per riscrivere e cercare di ridurre il budget previsto, ma le difficoltà spaventarono molti potenziali registi.

Alla fine, TriStar si è avvicinato al team di Independence Day composto da Roland Emmerich e Dean Devlin, che avevano precedentemente rifiutato il progetto quando era stato presentato loro anni prima. Questa volta, tuttavia, Emmerich e Devlin accettarono il progetto a condizione che potessero scartare la sceneggiatura originale e gestire il film come volevano.

