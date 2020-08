Alcuni critici hanno iniziato a boicottare The New Mutants fino a quando non sarà sicuro tornare al cinema

The New Mutants arriverà finalmente nei cinema questo fine settimana, ovunque ce ne siano di aperti, e un crescente contingente di critici ha iniziato a boicottare il film fino a quando non sarà sicuro tornare al cinema.

Come evidenziato in un nuovo post di IndieWire, molti critici di spicco hanno scelto di non recensire il lungometraggio di Josh Boone a causa di ciò che dicono sia “la grave negligenza della Disney” causata dal non aver fornito e non aver intenzione di fornire modi sicuri per proiettare il film – con specifico rimando alla pretesa di rendere disponibile il film in SVOD invece che distribuirlo nelle sale – una mossa che costringe i critici ad andare nei cinema durante la pandemia.

Insieme a IndieWire, altri critici si sono uniti al boicottaggio e questi includono The AV Club, The Boston Globe e l’editore di Rogerebert.com, Brian Tallerico. Tallerico ha spiegato su Twitter che l’iconico sito di critica cinematografica “non avrà una recensione di The New Mutants perché non esiste un modo sicuro per farla”.

Ha aggiunto poi nel suo tweet che il sito riprenderà le uscite cinematografiche “quando gli verrà presentato un modo sicuro per farlo – screener o screening socialmente distanziati”, sottolineando che nessuna delle due opzioni è stata disponibile da Disney per The New Mutants.

We will review theatrical releases when presented with a safe way to do so – screener or socially distanced screening – but that’s not an option in this case. — Brian Tallerico (@Brian_Tallerico) August 25, 2020

Il critico di AV Club AA Dowd ha pubblicato un lungo saggio martedì mattina, indicando le prove presentate dai maggiori esperti di salute americani come una ragione per non andare al cinema in questo momento.

“[Gli esperti] non hanno usato mezzi termini: ci sono ottime possibilità che tu possa ammalarti. E questo è un rischio che l’AV Club non correrà per recensire un film, nessun film”, ha scritto Dowd. “Stiamo, infatti, adottando la politica ufficiale di recensire solo i film che i nostri scrittori possono guardare in sicurezza, sia in una proiezione stampa con distanziamento sociale, o con uno screening digitale. E sì, questo vale per tutti i nostri scrittori, anche quelli disposti a correre il rischio per un incarico, perché non siamo disposti a monetizzare neanche quel rischio.”

Le proiezioni stampa di The New Mutants sono programmate per la fine di questa settimana e, al momento, la Disney deve ancora dichiarare espressamente che i cinema avranno una capacità ridotta in modo da incoraggiare il distanziamento sociale. La Warner Brothers, d’altra parte, ha iniziato le proiezioni per la stampa di Tenet all’inizio di questa settimana, nel qual caso il distanziamento sociale era in pieno effetto a causa delle politiche implementate dallo studio.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...