Alcuni fantastici scatti inediti dai dietro le quinte di Infinity War ed Endgame

E’ passato un po’ di tempo da quando è uscito Avengers: Endgame, ma la sua fama e la risonanza mediatica non si è ancora spenta del tutto, sopratutto considerando che ultimamente tantissimi fan l’avranno sicuramente rivisto grazie all’arrivo in Italia della piattaforma di streaming Disney +.

Cavalcando l’onda di questa continua risonanza mediatica, il fotografo di scena della pellicola Marvel Studios diretta dai fratelli Russo, Chuck Zlotnick, ha pubblicato una serie di scatti inediti dal set della pellicola, ma anche da quello di Avengers: Infinity War.

Detto questo, bando alle ciance e godiamoceli cliccando sul sull’immagine qui sotto:

A proposito dei film Marvel, nei mesi passati vi abbiamo mostrato una serie incredibile di concept art provenienti da Avengers: Infinity War ed Endgame. Vi abbiamo mostrato anche una particolare scena che re-interpretava l’incontro tra L’Antico e Hulk nel 2012 nel Sanctum Sanctorum in modo leggermente diverso, che poi si è mostrata anche in un video.

Vi abbiamo mostrato alcuni concept scartati per scene di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, tra cui alcuni soldati del Wakanda in armatura di Vibranio, mecha e droidi del regno africano, Rocket con un particolare monile che gli ricorda Groot, Doctor Strange e Tony Stark a ruoli invertiti, un confronto onirico fra Hulk e Banner e una scena di morte alternativa per Loki, così come alcune armature aggiuntive di War Machine.

Infine, l’ultima infornata di concept che vi abbiamo mostrato, sempre provenienti da The Art Of Avengers: Endgame, raffiguravano alcune sequenze mai girate del viaggio di Thor a Nidavellir, dove il potente dio nordico nel film riattiva la forgia di Eitri il nano per forgiare la Stormbreaker, alcuni look alternativi di Captain Marvel, Nebula, Rocket e Gamora, e in formato video, ma rimandante a con concept scartato, vi abbiamo mostrato una collaborazione fra Doctor Strange e Spider-Man per salvare i Guardiani della Galassia.

