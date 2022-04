Alcuni leak rivelerebbero dettagli circa il multiplayer di The Last of Us e sul terzo capitolo

Una fuga di notizie ha rivelato nuovi, possibili dettagli sull’imminente gioco multiplayer di The Last of Us e sul prossimo sequel della serie.

Sono passati quasi due anni dall’uscita di The Last of Us Parte 2 e lo sviluppatore Naughty Dog non ha ancora lanciato la modalità multiplayer inizialmente promessa per il gioco. Sebbene da allora lo studio abbia annunciato che la presunta modalità multiplayer si sarebbe evoluta in uno spin-off multiplayer autonomo, i fan hanno trovato dei resti del multiplayer di The Last of Us 2 nei file del gioco.

Mentre The Last of Us 2 è stato lanciato senza una modalità multiplayer, la modalità multiplayer Factions del suo predecessore è stata piuttosto popolare. Factions consente ai giocatori di scegliere tra due fazioni e quindi partecipare a diversi tipi di partite per raccogliere punti per potenziare le proprie armi e armature o per creare rifornimenti per la propria fazione alla fine di ogni partita. I fan della modalità di gioco molto probabilmente speravano che sarebbe tornato in The Last of Us 2, ma alla fine non è stato così.

In una serie di tweet, Oops Leaks afferma che Naughty Dog stava progettando di realizzare un gioco battle royale di The Last of Us, ma alla fine lo ha riprogettato per qualcosa che è più simile a un mix di Escape from Tarkov e The Division della Ubisoft, con alcuni elementi presi da Anche da Fazioni.

Stando ai leak, che vi invitiamo a prendere con le dovute pinze, il nuovo gioco online avrà un’esperienza “simile a un singleplayer”, sarà free-to-play e arriverà su PlayStation 5 come titolo di punta del servizio live. Presumibilmente sarà il primo di dieci giochi del servizio live previsti per PlayStation.

In più, Oops Leaks afferma anche che lo script di The Last of Us Parte 3 è pronto, ma la Naughty Dog è attualmente impegnata a lavorare su altri progetti, incluso il già citato gioco online di The Last of Us e una nuovissima IP che si dice sia un gioco fantasy singleplayer.

NAUGHTY DOG TLOU Online Game Planned as a Battle Royale but got completely rebooted. Described as a mix of Tarkov and Division with additional modes inspired by the original Factions MP. Single-player-like experience in online game. F2P, first on PS5 with further release on PC. pic.twitter.com/VyY7riRFjL — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

The Last of Us Part III Nothing but official statements from the studio, the outline of the script is ready, but the studio is engrossed in the development of the aforementioned projects. It is possible that development will begin faster than expected due to studio's expansion. — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Mentre Oops Leaks ipotizza che il nuovo spin-off sarà annunciato quest’anno con una data di uscita fissata al 2023, un altro rapporto afferma che il gioco multiplayer di TLOU arriverà nel 2022 insieme al remake di The Last of Us. È anche possibile che lo spin-off coincida in qualche modo con l’uscita della prossima serie TV, la cui messa in onda dovrebbe iniziare il prossimo anno.

Uno spin-off multiplayer di The Last of Us che combina elementi di Escape from Tarkov e The Division sembra una buona idea e si adatta abbastanza bene alla narrativa della serie. Se la fuga di notizie si rivelerà vera, i fan avranno sicuramente qualcosa di interessante da aspettare quest’anno o il prossimo, mentre aspettano il prossimo capitolo della serie.

