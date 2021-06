Alcuni rumor lasciano intendere Netflix stia sviluppando una serie interattiva su Mass Effect

Di recente, attraverso una fonte di dubbia affidabilità, The Hashtag Show, è fuoriuscito un rumor niente male che è saltato subito all’occhio, e che lasciava intendere Netflix avesse in programma una serie animata basata su Mass Effect. C’è un motivo per chi riportiamo la notizia.

Stando a queste informazioni, la piattaforma di streaming pare abbia ricevuto la possibilità di sviluppare l’universo di BioWare in delle serie animate, e sembra che abbiano colto l’occasione al volo. Secondo il rumor, questa sarà una storia originale che si svolgerà parallelamente alla storia del Comandante Shepard della trilogia madre. Non dovremmo aspettarci quindi la comparsa di Shepard, ma potrebbe esserci spazio per i suoi compagni di squadra.

La nuova storia si concentrerà su un agente militare dell’Alleanza che sta indagando su atti terroristici in tutta la galassia.

Una parte dell’accattivante eredità di Mass Effect è il suo concept basato sulle scelte, ed anche se molti sostengono esista una storia canonica (io sono uno fra quelli), il gioco ti spinge a creare la tua storia. Stando ai rumor, il progetto sarebbe in una forma embrionale ancora, ma nelle idee ci sarebbe quella di dare agli spettatori la libertà di scegliere il genere e l’aspetto del protagonista, e dare forma alla storia in modo interattivo.

Sulla base di ciò che è stato sentito, che raccomandiamo di prendere con le pinze, Netflix sarebbe in possesso di una tecnologia avanzata che riconoscerebbe le scelte fatte nella puntata precedente. Ciò significa che se interagisci con l’Episodio 1, l’Episodio 2 ricorderà le tue scelte. Considerando che prima, le scelte erano contenute in un unico titolo, come successe con Bandersnatch, sarebbe grandioso vedere tale cosa in una serie.

Ma perché vi parliamo di tutto questo se la fonte è dubbia? A febbraio uscì questa cosa, che momentaneamente sconvolse il web, ma finà velocemente nel dimenticatoio.

Henry Cavill, interprete di Superman nel DCEU e Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher, pubblicò un’immagine sfocata di quella che sembrava essere una pagina di uno script, insieme al messaggio: “Progetto segreto? O solo una manciata di carta con parole casuali sopra. Immagino che dovrete aspettare e vedere”.

Il sito GamePressure pare scoprì, giocando con la messa a fuoco, che alcune delle parole che spiccavano rimandavano effettivamente alla saga di Mass Effect, e queste erano “Cerberus”, “Reaper” e “Geth”, ma alcuni sostengono di aver intravisto anche il nome di “Tali’Zorah”. Da allora ovviamente non si è saputo più niente, ma la pulce nell’orecchio è stata messa, e quindi questa nuova info (di dubbia affidabilità), non fa altro che alimentare le speranze che Cavill stesse veramente dando un’occhiata ad una sceneggiatura dedicata ad una serie di Mass Effect.

Inoltre, di recente Mac Walters, il direttore del progetto di “Mass Effect: Legendary Edition”, ha detto a Business Insider che “non è una questione di se, ma di quando”, infatti Hollywood ha già preso in considerazione più volte l’adattamento di Mass Effect.

“È un mondo così vasto e così tante persone che conosco nell’industria televisiva e cinematografica mi hanno contattato per chiedermi quando lo faremo e dicendo che dobbiamo farlo”, ha detto Walters.

Gli adattamenti dei videogiochi hanno spesso fallito a Hollywood. Ma con le società di media che combattono per le IP, e i videogiochi che registrano vendite record, Hollywood sta puntando forte all’industria videoludica. Le vendite di giochi hanno raggiunto la cifra record di 56,9 miliardi di dollari nel 2020, secondo un rapporto della società di ricerca NPD.

Poiché lo streaming è aumentato, anche gli adattamenti in serie (al contrario di quelli dei film) lo sono. Walters vede questo passaggio alla TV come vantaggioso per gli adattamenti dei videogiochi: “Se hai intenzione di raccontare una storia così dettagliata come Mass Effect, la TV è il modo migliore per farlo. Si adatterebbe naturalmente ai contenuti episodici”.

Mass Effect è una saga fatta di giochi di ruolo open world, che danno al giocatore la possibilità di personalizzare il proprio personaggio, esplorare diversi pianeti e allontanarsi dalla storia principale per completare “missioni secondarie”.

“Quando costruiamo un gioco di Mass Effect, abbiamo una spina dorsale, o una storia complessiva che vogliamo raccontare, ma ogni livello o missione è come un episodio televisivo”, ha detto Walters. “Non viene scritto prima del tempo. Viene scritto nel momento in cui ci arriviamo. Quindi viene aggiunto alla storia principale e talvolta la storia principale viene modificata perché abbiamo fatto qualcosa di veramente interessante in quell’episodio. La narrazione di questo tipo è ottima per adattare i franchise dei videogiochi.”

E parla per esperienza. Un film su Mass Effect è stato in lavorazione nel 2010, quando Legendary Pictures ha ottenuto i diritti, con la Warner Bros pronta a distribuirlo. Ma non si è mai realizzato.

“Sembrava che stessimo sempre combattendo contro l’IP“, ha detto Walters. “Che storia racconteremo in 90-120 minuti? Gli renderemo giustizia?“, ha aggiunto che dopo un cambiamento nella leadership di Legendary ha sconquassato le cose, infatti lo studio voleva spostarsi più verso la televisione, a quel punto i produttori hanno pensato che sarebbe stato meglio ricominciare da capo. “Ma poi non si è più ripreso dopo, non per mancanza di tentativi“, ha detto.

Mentre vede la TV come perfetta per gli adattamenti dei videogiochi, Walters ha detto che Hollywood dovrebbe evitare l’approccio sbagliato, menzionando film interattivi di Netflix come “Black Mirror: Bandersnatch” e “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend”, che hanno permesso agli spettatori di scegliere diversi scenari per la storia.

“È stato bello come esperimento, ma non so se questa è la cosa che dovremmo scegliere in termini di narrazione”, ha detto Walters. “Ci sono molti mondi ricchi con personaggi fantastici e questo è qualcosa che dovrebbe essere presente in qualsiasi mezzo (film, TV e videogiochi), quindi dovremmo sfruttarlo e appoggiarci ad esso.”

