Alejandro González Iñárritu al lavoro sul suo prossimo film

Dopo una pausa di 5 anni, Alejandro González Iñárritu si è messo al lavoro sul suo prossimo film.

Iñárritu è uno dei registi migliori degli ultimi anni, autore di grandi film quali Amores Perros, Babel e The Revenant, nonché di quel capolavoro assoluto che è Birdman, che però da 5 anni non si è fatto sentire, o meglio nell’ambito del grande schermo, dato che il cineasta messicano ha lavorato all’installazione artistica Carne y Arena in realtà virtuale.

La pausa dal piccolo schermo è più che meritata visto che Iñárritu si è beccato due Oscar di fila per la miglior regia con le sue ultime due opere, ma ora giungono voci secondo cui Iñárritu stia lavoranda al suo prossimo film. O meglio, “stesse” lavorando vista l’attuale situazione.

Le prime notizie arrivano da El Universal, che riporta le testimonianze di diverse persone che hanno visto Iñárritu provare e cercare location nei pressi di Città del Messico, insieme al direttore della fotografia Bradford Young (noto per il suo lavoro con Arrival e Solo: A Star Wars Story). Inoltre sembra che siano stati visti degli attori con indosso vestiti in stile anni ’90, e così anche le scenogafie e i vari oggetti di scena, tra cui dei manifesti politici in linea con quel periodo.

Qui una foto dalla risoluzione discutibile (ma meglio di nulla) del regista insieme a Young a Città del Messico.

Ancora non sappiamo il titolo, né la trama né tanto meno l’uscita del film, ma ci vien da pensare che Iñárritu voglia realizzare un film come Roma di Alfonso Cuaròn, col quale racconterà la sua infanzia e una pagina di storia del suo paese.

A rafforzare questa tesi è la presenza di un attore vestito come Pajára Peggy, celebre personaggio della TV per ragazzi messicana, oltre a dei set che ricordano quelli della serie tv El Chavo del Ocho. E a questo punto ci vien da chiedere se questo film non possa essere un mix tra Roma, con tutto il discorso dell’infanzia, e C’era una volta a… Hollywood, con il ruolo della televisione e del cinema nella vita del famoso regista.

Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni!

Fonte: El Universal

Mi piace: Mi piace Caricamento...