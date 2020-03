Alex Garland rivela perché non potrebbe mai fare il film di Swamp Thing che ha immaginato

Con una filmografia di tutto rispetto che include capolavori come Ex_Machina, Annientamento e la nuova serie di Hulu, Devs, Alex Garland ha costruito una carriera per il pubblico esteticamente e narrativamente affascinante.

Mentre potrebbe essere meglio conosciuto per il suo approccio indie, Garland si è tuffato nel mondo dei cinecomic in passato, scrivendo l’episodio “Sunrise” di Batman: Black and White e scrivendo (e dirigendo) il film del 2012, Dredd. Un’altra proprietà fumettistica che è stata collegata a Garland è Swamp Thing, che ha citato come fonte d’ispirazione per Annientamento, e ha persino espresso la volontà di dirigere un adattamento nel 2018.

Grazie a ComicBook, che ha recentemente avuto la possibilità di parlare con Garland durante il Chicago Comic and Entertainment Expo, sappiamo che gli è stato chiesto se un adattamento di Swamp Thing fosse ancora qualcosa che avrebbe voluto fare. Come affermato da Garland, la situazione ha molte sfumature, in parte a causa del fatto che l’iconico scrittore di Swamp Thing, Alan Moore, scoraggia essenzialmente gli adattamenti del suo lavoro.

“È complicato per me perché amo davvero Swamp Thing”, ha spiegato Garland. “Non stavo esattamente dicendo che volevo farlo. Il problema per me è che Alan Moore, che ha scritto le parti di Swamp Thing che ho maggiormente adorato, è stato molto, molto chiaro dicendo che non voleva che le persone adattassero le sue opere. Quindi non ho potuto lavorare su Swamp Thing per questo motivo. Ho troppo rispetto e ammirazione per Alan Moore. Ma posso fantasticare, posso sognare ad occhi aperti. Penso che il problema di fondo sia: come si adatta qualcosa che esplicitamente non vuole essere adattato?”

È difficile dir qualcosa al ragionamento di Garland, soprattutto perché i fan hanno visto la filosofia di Moore influenzare parecchie serie TV negli ultimi anni. DC Universe ha adattato Swamp Thing in una serie televisiva di breve durata nel 2019, e Watchmen della HBO, che ha cercato di “remixare” il canone Moore creato nella miniserie originale, non ha ricevuto una risposta positiva da parte dello scrittore.

