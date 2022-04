Alex Kurtzman ricorda La Mummia descrivendolo come il più grande fallimento della sua vita

Tutti ricordiamo La Mummia del 2017, che i critici hanno demolito tremendamente, e a quanto pare anche Alex Kurtzman.

Secondo quanto riferito, il film ha anche fatto perdere alla Universal fino a $ 95 milioni e ha silurato i piani per il franchise “Dark Universe” basato sui mostri cinematografici classici dello studio.

In una nuova intervista sul podcast Bingeworthy di Playlist, Kurtzman si è reso conto della qualità del riavvio guidato da Tom Cruise, definendolo “probabilmente il più grande fallimento della mia vita”, ma aggiungendo che la produzione “brutale” è stata una preziosa esperienza di apprendimento.

“Tendo a sostenere il punto di vista che non impari nulla dai tuoi successi e impari tutto dai tuoi fallimenti”, ha detto Kurtzman. “E quello è stato probabilmente il più grande fallimento della mia vita, sia personalmente che professionalmente, è La Mummia. Ci sono circa un milione di cose di cui mi pento, ma mi ha anche fatto tanti doni che sono inesprimibilmente belli. Non sono diventato un regista fino a quando non ho girato quel film, e non è stato perché era ben diretto, è stato perché non lo era. Non avrei capito molte delle cose che ora capisco di cosa significa essere un regista se non avessi vissuto quell’esperienza.”

La mummia ha visto Tom Cruise nei panni di un sergente dell’esercito americano che accidentalmente scatena nel mondo l’antica principessa egiziana non morta Ahmanet (Sofia Boutella). Sulla scia della sua uscita, Variety ha riferito che Cruise aveva “un controllo eccessivo” sul film, “essenzialmente dettando anche le decisioni più piccole sul set”.

Il rapporto aggiungeva che Kurtzman, che in precedenza non aveva mai diretto un film su una scala così ampia: “ha lottato per adattarsi [alla] portata del progetto”, con Cruise che essenzialmente ha preso le redini, scavalcandolo. Sebbene Kurtzman non abbia diretto un lungometraggio da allora, di recente è tornato alla sedia del regista per la nuova serie Showtime, The Man Who Fell to Earth, una continuazione dell’omonimo film del 1976 che ha co-creato con Jenny Lumet.

“Per quanto brutale sia stato, in molti modi, e per quanti cuochi in cucina c’erano, sono molto grato di aver avuto l’opportunità di commettere quegli errori, perché mi ha temprato e reso una persona più dura, e mi ha anche dato lezioni su come essere un regista più deciso”, ha detto Kurtzman nel podcast. “E’ stato un vero dono, e sento quei doni tutto il tempo, perché ora sono molto più deciso – quando ho la sensazione che qualcosa non mi sembra giusto, non sono più tranquillo come prima al riguardo. Non farò letteralmente procedere il progetto se non mi sentirò a mio agio.”

