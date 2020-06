Alex Ross lamenta la mancanza di credito per l’utilizzo dei suoi artwork in Stargirl

Il leggendario artista Alex Ross ha avuto un momento di rabbia verso l’universo DC, ed in particolare la nuova serie, Stargirl, per il fatto che non gli è stato riconosciuto il merito delle sue opere d’arte.

Ross ha recentemente twittato mostrando gli striscioni visto nello spettacolo che ritraggono membri della Justice Society of America, insieme ai suoi ritratti per i personaggi, lasciando intendere che nessun credito è stato dato per il loro uso in Stargirl.

Gli striscioni sono presenti nell’episodio 3, “Icicle”, quando Pat Dugan (Luke Wilson) porta la figliastra, Courtney, AKA Stargirl (Brec Bassinger), al quartier generale della Justice Society. Ogni membro ha il proprio striscione che pende sopra le rispettive attrezzature.

Guardando gli striscioni, è abbastanza chiaro che sono stati ispirati dalle opere d’arte di Ross, che mostrano i membri vecchi e nuovi della JSA in tutto il loro splendore. Considerando che le copertine di Ross adornano la serie JSA scritta dallo showrunner Geoff Johns di Stargirl, sembra strano che non sia stato accreditato nei titoli di coda.

Riguardo la questione, una fonte avrebbe detto a ScreenRant che il team che ha realizzato gli striscioni per Stargirl li ha basati sul lavoro di Ross, ma le nuove immagini sono tutte fotografie originali e l’arte di Ross non è stata utilizzata nello spettacolo.

Anche i confronti fianco a fianco delle foto erano stati precedentemente filigranati, ma Ross li aveva pubblicati (con una filigrana ritagliata) sulla propria pagina.

