Alexander Skarsgård dice di non essere stato preso sul serio come attore all’inizio della sua carriera

La star di The Northman, Alexander Skarsgård, dice di non essere stato preso sul serio come attore all’inizio della sua carriera.

La star svedese è nota per aver interpretato personaggi maschili molto attraenti, così come per la sua volontà di mostrare tutto sullo schermo. Sebbene inizialmente si sia fatto un nome a livello nazionale, Skarsgård ha guadagnato importanza anche all’estero dopo la sua interpretazione sgargiante di Meekus in Zoolander.

Unendosi al cast della serie fantasy di successo della HBO True Blood dal 2008 al 2014, Skarsgård ha iniziato a costruirsi una reputazione interpretando affascinanti cattivi e oscuri antieroi, interpretando personaggi sempre molto simili. Più di recente, Skarsgård ha ottenuto elogi per la sua interpretazione del magnate della tecnologia Lukas Matsson in Succession, così come Perry Wright, il marito violento di Celeste Wright (Nicole Kidman), in Big Little Lies.

L’attore è attualmente in attesa dell’uscita del suo ultimo film, The Northman di Robert Eggers, a fine mese, che vedrà Skarsgård nuovamente incanalare il suo antieroe interiore come un vichingo alla ricerca di una vendetta sanguinaria.

Ora, parlando in un’intervista al Sunday Times (via SR), Skarsgård si è lamentato del fatto di non essere stato preso “sul serio” all’inizio della sua carriera. Esprimendo rammarico per il fatto che alcuni dei suoi primi ruoli sembravano caratterizzarlo in base al suo aspetto, Skarsgård ha detto di essere stato inserito in una cosiddetta “lista sexy”. Ha aggiunto che la sua reputazione di “un tizio che si toglie la maglietta” gli ha fatto perdere offerte per personaggi con “più profondità”.

“Dopo il mio primo lavoro ero in una stupida ‘lista sexy hunky’ e poi la gente non mi prendeva sul serio. Se vuoi personaggi con profondità, ma sei stato etichettato come ‘il tizio che si toglie la maglietta’, non riesci mai ad arrivare ad ottenere quelle parti.”

Probabilmente la parte più sfacciata di Skarsgård nei panni di un “fusto sexy” a torso nudo è stato il suo ruolo da protagonista al fianco di Margot Robbie nel film d’avventura del 2016, La leggenda di Tarzan.

Sebbene i suoi ruoli si siano diversificati negli ultimi anni, Skarsgård ha continuato a suscitare interesse per la sua interpretazione dei cattivi, forse in parte a causa dell’esempio dato da suo padre e veterano di Hollywood, Stellan Skarsgård, noto per titoli come The Girl with the Dragon Tattoo, Nymphomaniac e, più recentemente, Dune.

Anche se i suoi fratelli Gustaf (Vikings) e Bill (It) sembrano attirare anche loro offerte per personaggi oscuri, pare che abbiano per lo più evitato il trope del “fusto senza maglietta” di cui il fratello maggiore si lamenta.

Sebbene l’aspetto fisico di Skarsgård possa essersi rivelato una fonte di frustrazione all’inizio della sua carriera, il suo lavoro più recente mostra che ha dimostrato il suo talento e la sua capacità di rappresentare personaggi complessi. Definendo la sua performance in The Northman “il lavoro più difficile che abbia mai fatto”, Skarsgård ha sicuramente alzato il livello delle aspettative, rafforzando allo stesso tempo l’entusiasmo per il nuovo progetto di Eggers.

Indipendentemente dall’accoglienza del film, Skarsgård spera ancora una volta di avere opportunità di mostrare il suo valore in un ruolo sfaccettato e impegnativo, senza essere giudicato solo per il suo aspetto.

