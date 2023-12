Alfonso Signorini gela Ilary Blasi: arriva il suo commento al vetriolo dopo la visione del docufilm “Unica”!

Alfonso Signorini ha voluto dire la sua sul film documentario dal titolo “Unica“, attualmente disponibile su Netflix con una durata di novanta minuti. Il film è di Ilary Blasi e la showgirl rivela in dettaglio la sua prospettiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Oltre ad aver guadagnato il titolo di documentario più popolare del momento, questo lungometraggio ha innescato un acceso dibattito nell’opinione pubblica.

Le varie opinioni si dividono tra coloro che applaudono la decisione della conduttrice di rompere il silenzio, specialmente considerando che è passato un anno e mezzo dalla separazione, e chi invece critica la sua scelta di affrontare in modo così esplicito questioni così intime, portandole così alla luce della pubblica esposizione.

Alfonso Signorini alla presentazione del Grande Fratello Vip 2020 (Foto Ansa)

Le parole di Alfonso Signorini a Ilary Blasi

La stessa prospettiva è condivisa anche da Alfonso Signorini. Rispondendo a una lettrice su Chi, il giornalista ha condiviso il suo punto di vista sulla questione che sta attirando l’attenzione di tutta l’Italia in questi giorni. Nella sua lettera, afferma: “Personalmente, ho percepito un certo artificio nelle scene trasmesse da Netflix, soprattutto in quelle in cui sembrava prossima alle lacrime. Mi sono sembrate insincere come una moneta da tre euro“.

In seguito, la lettrice pone una domanda diretta: “Dato che la conosci molto meglio di me, cosa ne pensi? Sbaglio? E ritieni normale registrare un film del genere e trasmetterlo poco prima che lei e l’ex marito si ritrovino di fronte al giudice per discutere della separazione?”.

Nessuna pietà per Ilary Blasi

La reazione di Signorini si presenta diretta e senza mezzi termini nei confronti di Ilary Blasi, nonostante la loro amicizia. Esprime il suo punto di vista con chiarezza, dichiarando: “Indipendentemente da chi abbia ragione o meno e dal fatto che sarebbe più opportuno risolvere le questioni nelle sedi giudiziarie adeguate, ritengo che le questioni familiari debbano essere risolte internamente.”

“Sebbene il detto latino affermi ‘pecunia non olet’ (cioè, ‘i soldi non puzzano’), in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, di cosa parleremmo sui giornali e in televisione?”. Una dichiarazione a favore dell’onestà. Nella stessa nottata, Signorini ha dedicato tempo ai suoi seguaci, avviando una sessione di domande su Instagram e rispondendo con calma a un’ampia varietà di interrogativi.

Molti riguardavano il Grande Fratello, esplorando il triangolo sentimentale tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero, mentre altri toccavano aspetti della sua vita privata. In risposta a una domanda sul suo stato emotivo, ha affermato: “Sono felice? No, sento la mancanza di quel pizzico di superficialità che ogni tanto non guasta mai”.