Alfred Molina come il Dr. Otto Octavius in un inedito BTS da Spider-Man 2

Come sapete, Willem Dafoe ha interpretato il cattivo del primo film di Spider-Man diretto da Sam Raimi, Norman Osborn/Green Goblin, ma questo film hanno presentato anche altri grandi antagonisti come il Doctor Octopus di Alfred Molina.

Ora, in un curiosi video BTS inedito del film uscito nel 2004, apparso in rete grazie all’utente di Twitter Nick Usen, possiamo mostrarvi questo dietro le quinte dove vediamo appunto l’attore Alfred Molina interpretare nel cinecomic il Dr. Otto Octavius, mentre guarda a quella che presumibilmente è la sua controfigura nella scena in cui diventa il cattivo del film.

Potete vedere il video qua sotto:

this video of willem dafoe on the set of spider-man 2 makes me believe that he should have doc ock tentacles in more movies pic.twitter.com/sNxddt9EoR — nick usen (@nickusen) April 15, 2020

I fan della Marvel possono aspettarsi di vedere nuove interpretazioni dei personaggi citati nei prossimi anni.

Sony ha reintrodotto Venom con grande successo e la Marvel sembra pronta a reintrodurre anche altri personaggi. Nel frattempo, Doctor Octopus ha fatto la sua apparizione in Spider-Man: Into the Spider-Verse, insieme al Green Goblin, rendendoli le incarnazioni più recenti del personaggio. Entrambi sono stati accolti con elogi dalla critica, e non è irragionevole ipotizzare che Spider-Man: Into the Spider-Verse possa servire da modello per la reintroduzione di questi personaggi.

C’è qualcosa di unico, tuttavia, nelle esibizioni di Dafoe e Molina. Molina ha portato pathos a un personaggio complesso, rendendolo tragico e pericoloso. La performance di Dafoe è stata pura energia maniacale, e il suo Norman Osborn è una pietra miliare della caratterizzazione dei villain da cinecomics.

Resta da vedere se un altro Goblin e Doc Ock saranno all’altezza, non importa quando appariranno. Qualunque cosa accada, le performance di Dafoe e Molina rimarranno iconiche proprio come Spider-Man 2 stesso.

